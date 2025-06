Pannelli luminosi Govee Glide Hexa, perfetti per un arredo e effetti di luce a 113€

I pannelli luminosi esagonali Govee Glide Hexa sono ora disponibili su Amazon a 113€ grazie a un coupon sconto del 40%, applicabile direttamente nella pagina del prodotto. Si tratta di un set decorativo e intelligente per pareti, che combina design modulare ed effetti luminosi personalizzati.

I pannelli esagonali si distinguono per la tecnologia RGBIC, che consente a ogni lato del pannello di emettere colori differenti, creando transizioni fluide e scenografie luminose animate. Il guscio posteriore traslucido riflette la luce sulla parete, ampliando l’effetto visivo e valorizzando l’arredamento. L’app Govee Home permette di configurare l’illuminazione, salvare combinazioni e adattarle a ogni stanza, dal soggiorno alla sala giochi.

Tra le funzioni più pratiche c’è la sincronizzazione musicale: grazie a sei modalità integrate, le luci reagiscono al ritmo di canzoni, film e videogiochi. Ogni pannello si anima in base alla frequenza del suono, trasformando lo spazio in un ambiente dinamico per feste o sessioni di gaming.

Il controllo è possibile sia tramite app sia con comandi vocali via Alexa e Google Assistant. Si può programmare l’accensione, regolare intensità e colori, oppure scegliere effetti preimpostati legati a stagioni e festività. Rispetto al prezzo di listino di 189,99€, il set in offerta rappresenta una soluzione più accessibile rispetto ad altri sistemi modulari RGB con funzionalità simili.

Scoprite questi pannelli Govee Hexa a 113€ su Amazon