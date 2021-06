Anker Apex Thunderbolt 4 è una docking station perfetta per i Mac Intel

Apex Thunderbolt 4 è una nuova docking station di Anker che offre una moltitudine di porte per tutti gli usi.

A bordo troviamo una porta Thunderbolt 4 upstream, una porta Thunderbolt 4 downstream, una porta a USB-C Power Delivery, 2 HDMI, una Ethernet, uno slot SD Card, porta AUX 3,5mm e 4 porte USB-A.

Il dock è utilizzabile per ricaricare notebook, telefoni e altri dispositivi grazie alla possibilità di erogare fino a 90W, e ai 20W dell’USB-C Power Delivery port. La porta Thunderbolt 4 supporta risoluzioni fino a [email protected] e le HDMI risoluzioni [email protected], permettendo di connettere fino a tre display contemporaneamente.

Le dimensioni sono: di 186.4 x 73.7 x 33.3 mm; il peso è di 467 grammi.

Ovviamente non funziona solo con i Mac con M1: il produttore riferisce che è compatibile con i laptop con WIndows 10 con porte Thunderbolt 4 (piattaforma Intel Evo) e i MacBook con macOS 11 Big Sur o seguenti.

Usando la porta Thunderbolt 4 è possibile trasferire 20GB in 14 secondi; usando l’USB lo stesso file si trasferisce in 26 secondi. Funziona con i Mac Intel; come è noto gli attuali Mac con SoC M1 hanno limitazioni nel supporto dei monitor esterni.

La confezione include: il dock vero e proprio, un alimentatore da 120W da utilizzare anche per i MacBook 16″, un cavo da 1,2m, un cavo Thunderbolt 4 da 0.7 e la guida. Il prezzo di listino negli USA è di 299$ (qui i dettagli). Al momento non conosciamo i tempi di commercializzazione nel nostro paese.

Anker offre vari prodotti su Amazon per la ricarica veloce, ricarica senza fili e caricabatteria da auto, ma anche vari accessori con supporto per la carica Power Delivery che consentono di ricaricare velocemente telefoni, tablet e computer.