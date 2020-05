Anker Life Q10, le cuffie sovrauricolari con Hi-Res e USB-C in sconto a 34,99 euro spedite

Per gli amanti delle cuffie over-ear c’è un’ottima promozione sulle Anker Soundcore Life Q10, recensite da Macitynet qui, un modello moderno e performante che grazie ad un codice sconto si compra a soli 34,99 euro spedizione inclusa.

Queste cuffie innanzitutto offrono audio certificato Hi-Res, il che significa che a differenza della maggior parte delle cuffie sul mercato, riproducono suoni con frequenze fino a 40 kHz, quindi in alta qualità. Nello specifico tale bollino da una parte assicura che l’esperienza audio sia davvero coinvolgente, dall’altra certifica la migliore risposta ai brani campionati a frequenze superiori. In questa recensione nel capitolo “Come vanno”, seppur parlandovi di un altro modello, vi abbiamo spiegato nel dettaglio cosa sono le cuffie di tipo Hi-Res.

Tornando invece alle Life Q10 in promozione, queste cuffie sono inoltre dotate di tecnologia BassUp che migliora la resa alle basse frequenze. Sono inoltre caratterizzate da driver dinamici da 40 mm e la batteria promette fino a 60 ore di autonomia con una sola carica, che per altro avviene rapidamente grazie alla spina USB-C: nello specifico 5 minuti di ricarica bastano per avere 5 ore di autonomia.

Se la batteria non basta o si preferisce essere completamente svincolati dai tempi di autonomia, si può sempre usare le cuffie collegandole alla fonte audio attraverso la presa Aux in dotazione. E’ inoltre presente anche un microfono per permettere di utilizzarle anche durante telefonate e videochiamate.

Molto buona poi la qualità dei cuscinetti che circondano i padiglioni auricolari: sono infatti dotati di un’imbottitura in memory foam che prende la forma dell’orecchio senza esagerare con la pressione, assicurando così un’alta vestibilità ed un confort prolungato anche quando si indossano per diverse ore consecutive.

Per finire, la tecnologia Bluetooth 5.0, che garantisce una connessione wireless estremamente potente e stabile con un raggio di azione fino a 15 metri. Queste cuffie godono di 18 mesi di garanzia e sono vendute insieme al cavo USB-C per ricaricarle e quello jack audio da 3.5 mm per il collegamento cablato. Costano 50 euro ma se inserite il codice 2SBGLMKR ottenete uno sconto per pagarle soltanto 34,99 euro. La spedizione è compresa nel prezzo.