Apple Pro Display XDR eletto miglior schermo dell’anno

La multinazionale di Cupertino lo ha introdotto come un monitor di classe e qualità professionale, proposto a una frazione del prezzo dei display di questa categoria: ora quanto sostenuto da Apple trova conferma da SID, Society for Information Display, che ha eletto Apple Pro Display XDR come miglior monitor dell’anno.

Apple lo ha introdotto in contemporanea al nuovo Mac Pro in occasione della WWDC 2019. Apple Pro Display XDR è un monitor Retina da 31,6 pollici di diagonale, con risoluzione 6K, ossia 6.016 × 3.384 pixel, capacità HDR e bassa riflettività, e una luminosità massima di 1.000 nits, supporto per l’ampia gamma di colori P3, true 10-bit color, con un picco di 1.600 nits e un contrasto di 1: 1.000.000. Qui di seguito riportiamo tradotte le dichiarazioni rilasciate da SID:

«Con il suo enorme pannello LCD da 32 pollici, la risoluzione Retina 6K e oltre 20 milioni di pixel, Apple Pro Display XDR stabilisce un nuovo livello per le funzionalità di un display professionale. Progettato per gli utenti professionisti che si affidano alla precisione del colore e alla riproduzione realistica delle immagini, come fotografi, editor video, animatori 3D e coloristi, Pro Display XDR offre il set più completo di funzionalità mai offerto su uno schermo nella sua fascia di prezzo, spianando la strada ai professionisti in ogni ruolo attraverso un flusso di lavoro per sbloccare la loro creatività».

«Dotato di ampia gamma cromatica P3 e profondità di colore a 10 bit, Pro Display XDR è calibrato in fabbrica per garantire la riproduzione di miliardi di colori con una precisione eccezionale. E funzionalità come le modalità di riferimento integrate semplificano l’adattamento ai requisiti di visualizzazione dei flussi di lavoro per la creazione di contenuti. Con 1000 nits di luminosità sostenuta a schermo intero e picco di 1600 nits, un rapporto di contrasto di 1.000.000: 1 e un sistema di retroilluminazione progettato da Apple per una regolazione della luce ottimizzata, Pro Display XDR stabilisce un nuovo standard industriale per immagini di qualità di riferimento a una frazione di dimensioni, peso e costo dei monitor di riferimento tradizionali».

Apple Pro Display XDR è stato eletto monitor dell’anno, insieme al display Samsung flessibile e al pannello BOE LCD dual cell. Il giudizio di SID non sembra però condiviso da alcuni professionisti di video digitale che lo ritengono inferiore e non paragonabile a un monitor di riferimento Sony, come abbiamo segnalato in questo articolo.

Per specifiche e dettagli tecnici sul monitor rimandiamo a questo articolo di macitynet. In Italia lo schermo professionale di Cupertino è proposto su Apple Store online al prezzo di listino di 5.599 euro, oppure a 6.599 euro per la versione con vetro con nanotexture.