Spotify rimuove il limite di 10.000 canzoni nella Tua Libreria

Il servizio di musica in streaming più usato al mondo continua a dare filo da torcere ad Apple nel campo dei podcast e nel numero di abbonati, ora Spotify annuncia la rimozione del limite di 10.000 canzoni per La tua libreria. Qui vengono inseriti i singoli brani e anche interi album che l’utente indica come preferiti con un tap o un clic sull’icona a forma di cuore.

Il limite di 10.000 canzoni non rappresenta un problema per la maggior parte degli utenti, che solitamente dispongono di una raccolta di preferiti di 1.000-2000 brani al massimo. Viceversa per i super amanti della musica il vincolo è sempre risultato stringente perché, una volta raggiunto, obbliga a rimuovere alcuni elementi preferiti in precedenza per inserirne di nuovi. Per questa ragione la rimozione del vincolo era richiesta da tempo.

Spotify annuncia che la rimozione del numero di brani nella tua libreria verrà applicato gradualmente nel tempo, così è possibile che risulti ancora visibile per alcuni utenti. Nonostante l’annuncio, ricordiamo che rimangono invariati le principali limitazioni precedenti, come per esempio quella sul numero massimo di dispositivi per la riproduzione quando non si ha a disposizione la connessione Internet e anche il limite di 10.000 brani per le playlist.

Ormai da alcuni mesi a questa parte Spotify ha lanciato il guanto di sfida ad Apple nei podcast: ora sembra che il colosso di Cupertino abbia intenzione di rilanciare a suo volta in questo settore assumendo un nuovo dirigente per i podcast in Apple Music. Secondo gli ultimi dati annunciati gli abbonati Spotify sono 130 milioni, un numero sensibilmente superiore a quello di Apple Music, anche se Cupertino non annuncia il dato esatto da diversi mesi.

Tutti gli articoli di macitynet che paralano di Spotify sono disponibili da questa pagina, invece per tutto quello che c’è da sapere sul servizio di musica in streaming concorrente Apple Music si parte da qui. Infine per tutti gli articoli di macitynet dedicati ai servizi in streaming per video e musica si parte da questo collegamento.