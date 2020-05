Recensione cuffie Soundcore Life Q10 economiche e comode

Le cuffie sono oggi un prodotto meno in evidenza di qualche anno fa quando erano di fatto l’unico accessorio per ascoltare in maniera “personale” la musica. Con l’evoluzione degli auricolari, ora sempre più sofisticati e capaci di alta qualità, il mercato per prodotti ingombranti e visivamente appariscenti come le cuffie si è ridotto essenzialmente agli audiofili che le acquistano perché capaci in generale di produrre un suono superiore a quello degli auricolari di pari costo. Eppure, come dimostrano le Soundcore Life Q10 che abbiamo provato in questi giorni, restano alcune buone ragioni per decidere di comprare delle cuffie anche quando queste sono economiche (49,99 euro su Amazon).

Soundcore Life Q10 come sono fatte

Anker, da cui dipende il marchio Soundcore, è nota per mettere in campo la capacità di produrre accessori di buona qualità ad un prezzo accessibile. Al primo impatto le Life Q10 confermano dal punto di vista costruttivo questa impressione. Nonostante siano, appunto, un prodotto dalla portata di molte tasche, offrono una buona sensazione prese tra le mani: la plastica abbonda, ma è di buona qualità e senza odori sgradevoli, frequenti in questa fascia di prezzo e tanto più fastidiosi perché si tratta di un accessorio da indossare; il movimento e la precisione delle bande di regolazione è preciso e piacevolmente controllato; anche il sistema che permette alle cuffie di piegarsi sembra ben fatto e robusto.

L’imbottitura si trova nei punti giusti, i tasti che controllano accensione e funzionamento delle cuffie scattano in maniera precisa e infine l’accostamento dei colori nero e rosso è un ottimo compromesso per rendere più piacevole il design senza essere vistoso.

Le Soundocore Life Q10 sono cuffie Bluetooth, compatibili con Bluetooth 5 e funzionano a batteria (impressionante, ma da noi non testata a fondo, l’autonomia dichiarata: 60 ore), ma sono anche dotate di un connettore 3,5 mm che permette loro di funzionare anche in assenza della rete wireless e quando la batteria è scarica.

Va segnalato che Anker avvisa di una incompatibilità con gli iPhone 11 a causa di un problema dei chip Bluetooth in rapporto alla tecnologia implementata da Apple nei suoi telefoni che potrebbe in alcuni casi dare luogo a disconnessioni in fase di chiamata telefonica. Abbiamo svolto alcune prove ma non ci siamo trovati di fronte al problema, ma se pensate di usare queste cuffie anche per telefonare dovreste tenere conto di questa nota del produttore. Anker in ogni caso promette un aggiornamento del firmware per risolvere il bug.

Come funzionano e come calzano

Abbiamo ricaricato Soundocore Life Q10 usando il cavo USB-2 su USB-C incluso nella confezione e il resto è venuto da sè… La connessione si attiva tenendo premuto il tasto di accensione per far scoprire l’accessorio al dispositivo. Noi le abbiamo collegate ad un iPhone e ad un Mac molto facilmente e senza alcuna esitazione. Il volume si regola mediante i tasti presenti sulla parte di destra delle cuffie dove troviamo anche il tasto di accensione e il tasto per aumentare l’effetto dei bassi.

Per quanto riguarda la comodità, nonostante siamo di fronte ad un prodotto di fascia economica, c’è poco da recriminare. Le Soundocore Life Q10 sono leggere grazie all’uso della plastica e nello stesso tempo sono anche piuttosto comode; l’imbottitura abbondante sulle coppe e la pressione ridotta consente di indossarle per lungo tempo senza sentirsi a disagio. A questo fornisce un contributo anche il fatto che stiamo parlando di cuffie “intorno all’orecchio” e il buon bilanciamento complessivo del peso.

Si può forse recriminare per l’effetto riscaldamento che produce il rivestimento dell’imbottitura, che induce dopo qualche decina di minuti a modificare la posizione degli auricolari. Ma è difficile trovare cuffie di questo livello di prezzo che non abbiano questo problema.

La connessione Bluetooth si è dimostrata molto stabile. Anker dichiara un raggio di azione fino a 15 metri (che è più dei dieci metri classici del Bluetooth). Non abbiamo svolto misure precise, ma girando per la nostra non enorme casa non abbiamo mai avuto problemi di ascolto o caduta del collegamento.

Come suonano

Premesso che stiamo parlando di cuffie da 50 euro, quindi di fascia molto economica, non si può che essere soddisfatti della qualità delle Soundcore Life Q10. Abbiamo svolto alcune prove con i brani che utilizziamo abitualmente per provare prodotti di prezzo anche di molto superiore e le cuffie Anker tengono il confronto. La separazione è ottima, la definizione del suono pur non essendo (ovviamente) perfetta è sopra la media di prodotti simili che abbiamo provato.

Non ci sono eccessi su nessuna delle frequenze, tutte trattate allo stesso modo e rese in maniera equilibrata ma il meglio le cuffie Anker lo danno nelle tonalità medie e nella voce umana, con una raccomandazione: è bene non porte il volume al livello massimo perché a quel punto il suono tende a distorcere ad impastare le varie tonalità rendendo l’ascolto poco piacevole.

Se si prova a premere il tasto “BassUp” che aumenta la prevalenza dei bassi si ottiene in effetti un aumento percepibile di queste frequenze, ma dobbiamo dire (anche da non amanti della musica troppo pompata sui bassi) che preferiamo la musica che le Soundcore Life Q10 producono in assenza del supporto di questa funzione.

Complessivamente e tenuto in considerazione ogni aspetto comunque queste cuffie meritano un pollice rivolto verso l’alto quando si parla di qualità dell’ascolto e questo anche grazie ad una discreta capacità di insonorizzazione passiva che riduce il disturbo proveniente dall’esterno.

In conclusione

Il mercato delle cuffie intorno a 50 euro è molto affollato, ma le Soundcore Life Q10 riescono ad elevarsi sopra la media e a distinguersi dal gruppo. Sono costruite con plastiche di buona qualità, sono eccezionalmente comode, possono essere indossate anche a lungo senza dolori e fastidi (se si mette da parte una certa tendenza a riscaldare il padiglione auricolare) e sono anche facilmente trasportabili grazie al design che permette loro di essere piegate. La qualità del suono che producono è buona, senza dubbio superiore al livello che ci si attenderebbe da un prodotto di questo costo.

Si tratta di cuffie per un uso quotidiano, per un viaggio in treno o in metropolitana privo di preoccupazioni che derivano dall’uso di prodotti di costi molto più elevati senza rinunciare ad una qualità soddisfacente. Possono anche essere le cuffie giuste per la casa, una conferenza via Skype o la scuola a distanza o semplicemente per girare per la casa accompagnati dalla propria colonna sonora.

Le Soundcore Life Q10 si acquistano su Amazon a 49,99 euro