Anker Nano è il carica batteria compatto e potente per iPhone 12

Ora che con i nuovi iPhone 12 Apple non include più un alimentatore nella scatola dei terminali, Anker Nano rappresenta un carica batteria USB-C da tenere in considerazione perché, anche se è grande la metà dello storico alimentatore Apple da 5W, eroga una potenza di ben 20W con tecnologia PowerIQ 3.0. Quest’ultima è in grado di rilevare la potenza massima assorbita del dispositivo collegato per fare in modo che l’alimentatore Anker Nano attivi la modalità di ricarica più veloce possibile.

Così per esempio con gli iPhone 12 abbinati a Anker Nano è possibile raggiungere il 50% di ricarica in solamente 30 minuti, mentre il costruttore dichiara che con gli iPhone 11 è possibile ricaricare la batteria fino al 53% del totale in solamente 30 minuti, quindi è fino a tre volte più veloce rispetto all’alimentatore Apple da 5W. Piccolissimo ma potente: misura circa 2,54 centimetri di lato e con un peso simile a quello di una batteria AA, permette di ricaricare qualsiasi iPhone, dagli ultimissimi modelli in arrivo indietro fino ai precedenti, abilitando la ricarica rapida disponibile da iPhone 8 e più recenti.

Ma la potenza erogata di 20W permette di ricaricare anche iPad, smartphone e tablet Android, inclusa la console Nintendo Switch, anche se in quest’ultimo caso non supporta la funzione Charge-And-Play che permette di giocare connessi al televisore mentre si ricarica la console. Comprando iPhone 12 nella scatola Apple include un cavo da USB-C a Lightning, questo significa che comprando Anker Nano si ha tutto l’occorrente per sfruttare subito la ricarica rapida di iPhone. Per chi dispone di un modelli precedente occorre disporre o acquistare a parte un cavo da USB-C a Lightning.

Nel momento in cui scriviamo Anker Nano viene già presentato in questa pagina di Amazon con una vetrina prodotto dedicata ma non risulta disponibile: macitynet aggiornerà questo articolo non appena ci saranno ulteriori comunicazioni relative alla disponibilità e al prezzo di vendita.