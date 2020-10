Gli iPhone 12 in modalità Dual SIM non funzionano a velocità 5G

Tutti i nuovi iPhone 12 5G supportano la modalità Dual SIM ma, almeno inizialmente, sembra non sia possibile raggiungere le maggiori prestazioni dati 5G quando la modalità Dual SIM è attivata. Apple non lo precisa nella documentazione online relativa ai nuovi terminali, ma questa limitazione emerge da un documento interno di Apple riservato agli operatori di telefonia trapelato in rete.

Come già visto anche per gli iPhone 11, gli iPhone 12 Dual SIM permettono di usare due distinti numeri di telefono (e due piani di abbonamento), grazie all’impiego di una schedina nano SIM fisica da inserire nell’apposito alloggiamento nel terminale, più una eSIM digitale. La modalità Dual SIM permette così di poter usare un solo iPhone per gestire sia il numero di lavoro che quello privato.

Purtroppo però stando al documento trapelato online, di cui riportiamo una schermata da MacRumors, sembra che gli utenti di iPhone 12 che progettano di sfruttare la modalità Dual SIM non potranno però beneficiare delle maggiori prestazioni dati delle connessioni 5G. Infatti il documento precisa che con la modalità Dual SIM attivata, il terminale si collegherà esclusivamente alle reti alla velocità 4G LTE, questo per entrambe le SIM. Invece se l’utente usa solo la eSIM digitale tramite un operatore che dispone di reti e piani 5G, allora potrà beneficiare della maggiore velocità di connessione in 5G.

Sempre stando a quanto indica il documento, sembra così che per poter sfruttare le connessioni 5G, l’utente debba prima disabilitare una delle due SIM. Questa limitazione rischia di deludere gli utenti che si apprestano ad acquistare un nuovo iPhone 12 per utilizzarlo in modalità Dual SIM. Nel momento in cui scriviamo non è dato sapere se si tratta di una limitazione hardware o comunque stabilita da Apple, o se invece si tratta di una limitazione software che potrebbe essere risolta tramite un futuro aggiornamento.

Su macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12, oltre ai consigli per i preordini su Apple Store online e come averlo il più presto possibile anche con Amazon.