Anker Nano, mini caricabatterie con cavo USB-C retrattile scontato a 31,99 euro

Su Amazon è in offerta Anker Nano Caricatore iPhone USB C da 35W, utile per chi cerca una soluzione di ricarica compatta e potente. Il prezzo scende a 31,99€ invece di 39,99€, grazie a un coupon attivabile nella pagina prodotto.

Design compatto e tecnologia intelligente

Anker Nano si distingue per il formato ultracompatto: è grande quanto una custodia degli AirPods Pro (2ª generazione), ed è quindi facile da trasportare ovunque, in tasca o in borsa. Il corpo leggero e il cavo integrato retrattile eliminano il disordine dei cavi separati.

Grazie alla tecnologia PowerIQ 3.0, il caricatore è in grado di riconoscere automaticamente il dispositivo collegato e ottimizzare la distribuzione della potenza, riducendo i tempi di ricarica in sicurezza.

Due porte USB-C e cavo InstaCord incluso

Dotato di doppia porta USB-C, il caricatore supporta una potenza totale fino a 35W, perfetta per ricaricare contemporaneamente smartphone, tablet o anche un MacBook Air.

Il cavo integrato è l’Anker InstaCord, una tecnologia usata anche un altri ambiti, progettato per durare: resiste fino a 20.000 flessioni e 20.000 ritrazioni, ed è estensibile fino a 70 cm, quasi come un cavo tradizionale, offrendo ampia flessibilità d’uso in auto, a casa o in viaggio.

Per chi cerca praticità e prestazioni

Questo accessorio si rivolge a chi vuole semplificare la ricarica quotidiana eliminando la necessità di più caricatori e cavi separati. È adatto a chi utilizza più dispositivi USB-C, ma anche per chi viaggia spesso o ha bisogno di una soluzione compatta e versatile.

La potenza da 35W, come accennato, lo rende utilizzabile anche per la ricarica di notebook leggeri, senza compromettere la velocità di ricarica su smartphone o accessori.

Prezzo scontato con coupon attivo

Il prezzo di listino di Anker Nano da 35W è di 39,99€, ma attualmente è disponibile su Amazon a 31,99€ grazie a un coupon attivo, con uno sconto del 20%. Il prezzo è molto conveniente visto che include anche un cavo USB-C di qualità che da solo costerebbe intorno ai 6/10 €

