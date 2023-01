Anker PowerConf C200, webcam 2K con ANC a metà prezzo

Se il telelavoro è il vostro futuro o se avete amici e parenti lontani con cui parlate abitualmente tramite videochiamata allora potreste valutare l’acquisto di una webcam che vi migliori sensibilmente le comunicazioni. In tal caso sappiate che la Anker PowerConf C200 è in sconto praticamente a metà prezzo.

Rispetto alle webcam di un tempo o di quelle integrate nei computer portatili non c’è storia: questo modello è dotato di alcune funzioni e caratteristiche che aumentano la qualità audio e video.

Com’è fatta

Ad esempio monta ben due microfoni che assicurano l’acquisizione della voce in maniera impeccabile grazie anche al sistema di riduzione del rumore, in modo da poter essere ascoltati bene anche se ci si trova in ambienti rumorosi.

C’è poi il sistema di bilanciamento del bianco automatico che assicura colori sempre fedeli alla realtà, e la messa a fuoco automatica impiega mezzo secondo per regolarsi anche quando ci si sposta nell’inquadratura.

La lente ha un’apertura di diaframma molto ampia, f/2.0, quindi è in grado di offrire una buona qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione della stanza in cui ci si trova, e l’angolo di campo può essere regolato tra 65°, 78° e 95°, in modo da allargare e stringere l’inquadratura in base al contesto (ad esempio se è solo una chat di lavoro si concentrerà la ripresa sul volto, se si parla coi famigliari e si vuole mostrare i bimbi che giocano alle spalle si imposta a 95°).

Non va poi sottovalutata la presenza di un interruttore meccanico che chiude fisicamente la lente: questo può essere molto utile per mantenere la privacy quando si usa il computer e non si sta usando la webcam, o se bisogna coprire improvvisamente l’obiettivo per evitare scene imbarazzanti durante le call.

Si collega ai computer tramite spinotto USB-A 2.0 ed è compatibile con tutti i computer a partire da Windows 7 e sui Mac a partire da macOS 10.13. Per regolare le impostazioni si usa il software AnkerWork.

La promozione

La webcam Anker PowerConf C200 generalmente costa 103,21 € ma al momento c’è uno sconto al 48% che vi permette di acquistarla per 52,93 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.