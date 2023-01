OnePlus 11, Buds Pro 2 e il primo Pad arrivano il 7 febbraio

L’appuntamento con le prime novità di OnePlus per il 2023 è per il 7 febbraio, nel frattempo però il costruttore ha già anticipato alcuni prodotti in Cina e stuzzica l’attenzione degli appassionati in vista delle novità in arrivo: il terminale top OnePlus 11, gli auricolari con audio spaziale OnePlus Buds Pro 2, infine anche il primo tablet del marchio OnePlus Pad.

In apertura di questo articolo riportiamo l’immagine del costruttore che mostra le novità in arrivo, incluso un tablet colorato come il cielo e le nuvole che si mimetizza con lo sfondo. La prima immagine di OnePlus Pad è stata pubblicata sul sito ufficiale del costruttore in India, forse per un errore, visto che nel momento in cui scriviamo sembra sia già stata rimossa.

Da Engadget riportiamo l’immagine rimossa che mostra sia il retro che la parte frontale del dispositivo: spiccano l’insolita posizione della fotocamera sul retro e la particolare colorazione denominata Halo Green.

Purtroppo non emergono ulteriori dettagli, né le specifiche tecniche. Ma il 7 febbraio arriveranno anche OneOlus Buds Pro 2, indicati tra i primi auricolari con tecnologia audio spaziale di Google per Android 13. Immergeranno gli utenti simulando audio a 360 gradi, con collegamento rapido e stabile tramite Fast Pair per passare tra più dispositivi Android con un solo tocco. Del nuovo OnePlus 11 abbiamo già descritto le specifiche principali in questo articolo.

Ricordiamo che il costruttore ha già preparato una super promozione per i primi che ordineranno OnePlus 11 dal 7 al 16 febbraio. Con il modello top, con 256GB + 16 GB di RAM, si otterrà in regalo lo speaker OnePlus X Bang & Olufsen Limited Edition Beosound A1 di seconda generazione, il cui prezzo di listino è di 299 euro. Invece chi preordinerà OnePlus 11 con 128GB e 8GB di RAM riceverà in regalo gli auricolari OnePlus Buds Pro 2.

Anche Google prepara il suo Pixel Tablet, con lo stesso processore Tensor G2 degli ultimi terminali Pixel, che può essere agganciato e sganciato da una base speaker.