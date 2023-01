TikTok ora permette di ricevere messaggi da chiunque

La dipendenza dai video brevi, esplosa prima nei giovani, contagia sempre più persone di qualsiasi età: ora TikTok permette agli utenti, se lo desiderano, di ricevere messaggi diretti da chiunque, una funzione utile per gli appassionati, ma addirittura fondamentale per la sopravvivenza e il continuo successo della piattaforma.

La possibilità di inviare e ricevere messaggi esiste da tempo in TikTok, ma finora solo per le persone che si seguono a vicenda sul social. La svolta importante che permette di aprire la propria casella messaggi a tutti è in fase di test per un ristretto numero di utenti fin dal mese di novembre 2022.

Ma in questi giorni il social sta inviando email agli utenti per informarli delle nuove opzioni per i messaggi diretti all’interno dell’app. Invece che poter comunicare solo con gli amici, ora sarà possibile inviare un messaggio diretto a qualsiasi utente che decide di aprire la propria casella al pubblico.

La novità dell’espansione della funzione dei messaggi in TikTok è segnalata da The Information. Per il momento la funzione rimane opzionale: l’utente può scegliere se continuare a ricever solo i messaggi dei propri follower, oppure quelli dei follower e anche degli amici consigliati. Se l’utente sceglie la seconda e nuova opzione sarà possibile ricevere e scambiare messaggi con i contatti sincronizzati o gli amici di Facebook.

Una funzione pratica per gli utenti, ma dicevamo fondamentale per TikTok, perché permette alle persone di condividere e segnalare ancora più video tra più contatti, il tutto però senza dover uscire da TikTok per usare l’app di messaggi di un’altra piattaforma.

Mentre TikTok continua a riscuotere successo e utenti nel pubblico, in USA è sempre osteggiato perché ritenuto pericoloso per la privacy degli utenti. Anche l’Europa ha confermato indagini in corso sul trattamento dei dati degli utenti TikTok. Secondo un esperto di sicurezza il browser integrato nell’app TikTok può vedere tutto quello che l’utente digita. Così come sembra possibile anche in Facebook e Instagram.