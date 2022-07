Anker presenta 6 nuovi multicaricatori GaN compatti

Sono ormai così tanti i dispositivi da caricare in casa che i singoli caricatori non bastano più. Anker risolve il problema con i nuovi multicaricatori GaN, fino a 140W. In Europa saranno disponibili solo due modelli. Ecco quali, quanto costeranno e dove poterli acquistare.

La nuova linea di caricatori GaNPrime di Anker è composta da Anker 747, Anker 737, Anker 735, Anker 733, Anker 727 e Anker 615. In Europa, però, vedranno luce solo i modelli 735 e 737, rispettivamente da 65 e 120W.

Per sviluppare i suoi nuovi caricabatterie GaN più potenti (con potenza di oltre 100 W), Anker ha collaborato con Infineon, uno dei leader mondiali nella tecnologia dei semiconduttori, e Navitas, leader nel settore dei circuiti integrati di potenza al Nitruro di Gallio GaN.

Ricordiamo che Anker utilizza già il nitruro di gallio come semiconduttore nei suoi caricabatterie dal 2018. Questa tecnologia è stata ora migliorata di e integrata con varie funzionalità, per questo è stata ribattezzata in GaNPrime. La nuova PowerIQ 4.0 dovrebbe, inoltre, rilevare l’energia richiesta in modo indipendente e regolare automaticamente la potenza di ricarica in modo che i dispositivi non siano sovraccaricati inutilmente. Ancora, il produttore assicura che la funzione ActiveShield 2.0 controllerà costantemente le temperature non appena il caricabatterie viene collegato.

Quanto ai prodotti appena presentati, Anker 747, Anker 737 e Anker 735 dispongono ciascuna di una porta USB-A, oltre a tre porte USB-C sul modello 747 e sui modelli 737, 735 che saranno disponibili anche nel nostro mercato. Le potenze di carica sono 150 Watt (747), 120 Watt (737) e 65 Watt (735).

Per quanto riguarda i caricatori che saranno disponibili in Europa, Anker 737 costerà 94,99 euro, mentre 735 costerà 59,99. saranno disponibili entrambi su Amazon a partire dal mese di agosto 2022.

Peccato per l’assenza nel nostro mercato del modello 733 che è dotato anche di un powerbank integrato con altri 10.000 mAh integrati nell’alimentatore da usare per caricare i dispositivi in movimento.

Per tutti gli accessori Anker vi rimandiamo alla pagina Amazon ufficiale, che da agosto prossimo conterrà anche le nuove versioni di questi caricatori GaNPrime.