Da Meross la lampada da terra compatibile HomeKit, Alexa e Google

Per la lettura dal divano, oppure in camera: la lampada da terra Meross compatibile con HomeKit è una valida soluzione per illuminare un’area della stanza in cui viene posizionata beneficiando delle più moderne tecnologie in fatto di luce e connettività.

Come altre lampade LED di questo tipo, produce una luce senza sfarfallio ed è possibile regolare la temperatura colore tra 2700K e 6500K, passando così da una luce molto calda per la lettura serale ad una più fredda per lo studio. Il maggiore punto di forza come dicevamo è la compatibilità con la tecnologia HomeKit di Apple, che permette di integrarla nell’app di Smart Home e controllarla a distanza sia dall’app che con la voce con comandi vocali come “Hey Siri accendi la lampada da terra della camera da letto”.

E’ compatibile anche con Assistente Google e Alexa, in modo tale da adattarsi anche agli altri sistemi domotici più diffusi, che permettono di controllarla via app e voce collegandosi al WiFi casalingo a 2.4 GHz su iOS 13 e Android 4.1 e successivi. In alternativa c’è anche il telecomando.

Può essere posizionata a tre diverse altezze – 39, 56 e 59 centimetri – in modo da poter essere usata come lampada da terra oppure da tavolo e grazie al collo d’oca e la testa flessibile è possibile direzionare il fascio luminoso a trecentosessanta gradi. E’ dotata di un solido piedistallo che pesa quasi 2 chilogrammi, quindi è abbastanza pesante da impedire il ribaltamento.

Questa lampada consuma 12 Watt e produce una luce da massimo 650 lumen. Include perfino un timer per lo spegnimento automatico, in modo da usarla anche per la notte, impostandolo a dieci minuti dall’accensione. Il timer funziona anche al contrario, nel senso che può essere usato per programmare l’accensione in un determinato momento della giornata, e può diventare quindi una luce di accompagnamento per la sveglia mattutina.

Chi intende acquistarla la trova in vendita su Amazon a 79,99 euro: nel momento in cui scriviamo è attiva la casella checkbox che permette di risparmiare il 20%, pagandola così 63,99 euro.