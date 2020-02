Anker Soundcore Infini Pro, la soundbar Dolby Atmos per tutti a soli 199,99 euro

Una soundbar potente ed economica? Non è impossibile se rivolgete l’attenzione ad Anker Soundcore Infini Pro, una soluzione che al momento trovate in offerta su Amazon a soli 199,99 euro spedizione compresa.

Risparmiate il 30% (normalmente costa 280 euro) su una soundbar di alto livello, potente e versatile sotto diversi punti di vista. Se volete saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione, dove trovate tutte le informazioni tecniche di cui possiate aver bisogno, inclusi i nostri test sul campo.

In breve come detto si tratta di una soundbar che offre un collegamento in fibra ottica, con cavo analogico o anche Bluetooth e per questo potrebbe essere utile anche senza necessariamente volerla abbinare ad un TV.

Grazie a questo accessorio si ottiene un audio con migliore equalizzazione e il suono beneficiando del miglior posizionamento (gli speaker integrati nei TV si trovano normalmente sul retro, con la soundbar l’audio è frontale), risulta anche molto più chiaro ed avvolgente.

Il vantaggio nell’acquisto di questa soluzione rispetto ad altre va contestualizzato anche al TV in proprio possesso. Se infatti si deciderà di accompagnarla ad un televisore LG, Vizio o Philips con presa HDMI OUT (ARC) o una qualsiasi sorgente Dolby Atmos: in questo caso si ottiene il massimo sia dal punto di vista della resa sonora – tra audio Dolby Atmos e regolazione dei bassi – sia per quanto riguarda il controllo e la gestione delle funzioni tramite il telecomando del televisore o lo smartphone grazie all’app Soundcore, senza quindi dover necessariamente gestire i programmi e le serie TV in visione attraverso due diversi telecomandi.

Se vi interessa, come dicevamo al momento è in offerta su Amazon con uno sconto del 30% che porta il prezzo a soli 199,99 euro. La spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo.