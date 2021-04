ANNKE C800, telecamera di videosorveglianza in sconto con un codice a 70 euro

Se volete mettere al sicuro la vostra abitazione potete farlo comprando la telecamera ANNKE C800 che, al momento, si può comprare in sconto con un codice pagandola 70 euro.

Questa telecamera innanzitutto registra video in 4K, quindi in altissima qualità (parliamo di una risoluzione pari a 3.840 x 2.160 pixel) che in contesti come questo diventa particolarmente utile quando si crea la necessità di effettuare uno zoom per andare a guardare più da vicino un punto specifico della registrazione.

Le registrazioni vengono effettuate su sensore CMOS di Sony ventiquattro ore su ventiquattro sette giorni su sette e archiviate su microSD, inoltre questo modello supporta schede fino a 256 GB, quindi con tanto spazio per poter tenere in memoria ore ed ore di registrazione. I file sono codificati in H.265+, codec di ultima generazione che combina massima fluidità, latenza bassissima e buona compressione, pur preservando l’alta qualità della registrazione.

E’ dotata di visore notturno con tecnologia Exir 2.0 che offre una buona visibilità anche al buio quasi completo (0.1 lux) fino a 30 metri di distanza ed è certificata IP67 il che vuol dire che può essere installata anche all’aperto perché resiste alle infiltrazioni di polvere, all’umidità e alla pioggia battente.

Non registra solo il video ma anche l’audio, che viene catturato in alta qualità grazie al filtro antirumore. Tra le funzioni più interessanti c’è la possibilità di ricevere una notifica quando viene rilevato un movimento, non solo nell’intera inquadratura ma anche in un’area specifica della ripresa, il che vuol dire che si può ad esempio tracciare il contorno dell’automobile parcheggiata per essere avvisati tempestivamente quando l’auto si sposta (quindi per sapere se viene presa da un familiare o qualcuno sta cercando di rubarla).

Si installa al soffitto o alla parete e gli ingombri sono di circa 15 x 15 x 15 centimetri. La telecamera ANNKE C800 si compra su Amazon a 100 euro ma al momento è attivo il 25% di sconto. Inserendo il codice ANNKEK7N si ottiene un ulteriore 5% che porta il risparmio complessivo al 30%, quindi la pagate 70 euro spedizione inclusa.