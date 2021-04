iPhone 13 mini è già uno spettacolo nei rendering

I primi rendering di iPhone 13 mini un po’ grezzi degli scorsi giorni hanno mostrato i cambiamenti di design attesi, ora grazie a un nuovo set di immagini più curate possiamo farci un’idea più precisa dell’aspetto finale di quello che potrebbe essere l’ultimo dei terminali Apple in versione mini. Ricordiamo infatti che l’affidabile analista Ming Chi Kuo ha già anticipato che per la gamma iPhone 14 del 2022 Apple potrebbe abbandonare il formato con schermo da 5,4” per presentare due coppie di terminali con schermi da 6,1” e da 6,7”.

A partire da quanto emerso finora sul prossimo iPhone 13 mini, il sito slovacco Svetapple ha pubblicato una serie di concept e rendering molto curati, in grado di mostrare meglio i cambiamenti indicati finora. La differenza più grande si trova nel comparto fotocamere sul retro che abbandona la disposizione in linea vista finora, per passare a una disposizione in diagonale, con un obiettivo nell’angolo in alto a sinistra e il secondo nell’angolo in basso a destra.

Questa modifica potrebbe essere semplicemente giustificata dalla volontà di Apple di rendere più riconoscibili e distinguibili i modelli iPhone 12 e iPhone 13 mini. La spiegazione più concreta invece indica che i cambiamenti nelle fotocamere in arrivo richieda più spazio, questo per il sensore stabilizzato e anche per obiettivi più grandi. Nei rendering di iPhone 13 mini che riportiamo in questo articolo, il notch è mostrato più piccolo ma non di molto, ma occorre tenere presente che secondo alcune anticipazioni il ridimensionamento potrebbe essere più consistente, fino al 30% in meno dell’intaglio visto fino a oggi.

Gli iPhone 13 sono attesi entro settembre con nuovo processore, con supporto alla più veloce connessione 5G mmWave in un maggior numero di paesi, con almeno i modelli Pro dotati di schermi ProMotion con aggiornamento fino a 120Hz e molto altro ancora. Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 è in questo approfondimento, invece per tutto quello che è emerso finora sui prossimi iPhone 13 è riassunto qui.