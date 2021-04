Gurman demolisce le speranze per l’evento Apple 20 aprile

Le aspettative degli appassionati crescono man mano che si avvicina il giorno 20 aprile, primo evento Apple di quest’anno, purtroppo però Mark Gurman di Bloomberg, uno dei giornalisti più attendibili nel prevedere piani e novità di Cupertino, interviene raffreddando non poco le speranze. A suo dire infatti per l’evento Apple del 20 aprile non è in arrivo nulla di «Particolarmente innovativo» o «Straordinario».

Per contestualizzare meglio frasi e aggettivi, il giornalista statunitense dichiara in un suo breve intervento televisivo, che è in arrivo il nuovo iPad Pro 2021, con processore più veloce e potente, in linea con quanto abbiamo visto con Apple Silicon M1 sui primi Mac ARM.

Come le anticipazioni hanno indicato innumerevoli volte fin dallo scorso anno, è in arrivo nei tablet Apple anche il primo schermo con tecnologia mini LED, in grado di offrire qualità di visualizzazione, contrasto e colori paragonabili agli OLED. Infine non manca il riferimento ad AirTag, anche i dispositivi trovatutto da abbinare a chiavi, borse e portafogli e così via sono indicati in arrivo da ben oltre un anno.

Così le dichiarazioni di Gurman sull’assenza di novità rivoluzionarie nell’evento Apple 20 aprile, puntano soprattutto ad aggiornamenti di hardware e dispositivi di routine o quasi, con una sola possibile eccezione: i primi iMac con processore Apple Silicon.

La presenza o meno dei primi iMac ARM potrebbe fare la differenza tra un evento memorabile e storico oppure, al contrario se assenti, in un keynote di ordinaria amministrazione. Ma sulla presenza o meno degli iMac Apple Silicon anche il giornalista USA non si sbilancia: le sue frasi però lasciano supporre che l’introduzione potrebbe avvenire più avanti nel tempo.

Tutto quello che Apple potrebbe annunciare nell’evento del 20 aprile è riassunto in questo articolo di macitynet. Tutto quello che sappiamo finora sul nuovo iPad Pro 2021 è qui.