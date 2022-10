Annunciato Age of Empires Mobile, il re degli strategici in tempo reale per iPhone e Android

Are of Empire è una delle pietre miliari nel mondo degli strategici in tempo reale. Adesso, finalmente, anche i giocatori mobili potranno metterci su le mani. Annunciato, infatti, Age of Empires Mobile.

Non è la prima volta che il brand approda su dispositivi mobili. In passato c’è stato Age of Empires: Castle Siege, inizialmente nato come gioco per Windows Phone, prima di farsi strada successivamente verso i dispositivi iOS e Android; poi è stato il turno di Age of Empires: World Domination, che non sembrava mai trovare la sua via d’uscita dal soft-launch.

Entrambi i giochi erano più simili a RTS stile Clash of Clans, piuttosto che somigliare ai complessi e profondi titoli storici di strategia in tempo reale della serie principale. Adesso, finalmente, le cose potrebbero cambiare. Microsoft, o tecnicamente Xbox Game Studios, insieme al suo studio interno World’s Edge, hanno annunciato un nuovissimo gioco mobile Age of Empires, intitolato intelligentemente Age of Empires Mobile. Ecco un teaser cinematografico che non mostra alcun gameplay.

Sono molte le domane che ruotano già attorno a Age of Empires: sarà un gioco di strategia in tempo reale in piena regola o un simil RTS PvP, o un gioco di difesa della torre? Sarà gratuito o a pagamento?

Al momento le risposte sono piuttosto lontane. Forniremo maggiori dettagli su Age of Empires Mobile non appena saranno rivelati dal team.