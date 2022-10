RØDE X è la nuova divisione per streaming e videogiochi degli specialisti di microfoni

Da oltre tre decenni RØDE si dedica allo sviluppo di soluzioni audio professionali per musicisti, registi, podcaster e creatori di contenuti; ora, con la nuova divisione denominata RØDE X, gli orizzonti dell’azienda si espandono verso due nuovi mercati, quello dello streaming e dei videogiocatori.

La nuova divisione si avvale di un dipartimento di ricerca e sviluppo dedicato a questi due settori con l’incarico di sviluppare una nuova linea di prodotti dedicati, e i primi tre prodotti sono ora disponibili in tutto il mondo: UNIFY, una soluzione per il mixaggio virtuale ad hoc, e due nuovi microfoni USB professionali: il microfono USB dinamico XDM-100 e il microfono USB a condensatore XCM-50.

Annuncia l’amministratore delegato dell’azienda, Damien Wilson:

Siamo incredibilmente entusiasti del lancio di RØDE X. Ascoltare e imparare dai creatori è ciò che facciamo e ha portato allo sviluppo di prodotti innovativi come VideoMic, RØDECaster Pro e Wireless GO. Ora stiamo facendo lo stesso per streamer e giocatori.

RØDE X UNIFY

La punta di diamante della nuova linea è UNIFY. L’azienda lo definisce «il software audio definitivo per lo streaming e il gioco» perché di fatto consolida funzionalità che altrimenti richiederebbero più applicazioni separate. Include infatti l’instradamento e il mixaggio di massimo quattro microfoni USB o altri dispositivi audio e fino a sei sorgenti audio virtuali (inclusi giochi, chat, musica e applicazioni browser), il tutto controllato da una interfaccia piuttosto intuitiva.

Ta le altre pecularità, permette di creare sub-mix indipendenti per diverse uscite inclusi livestream, cuffie e chat, e offre poi la registrazione multitraccia e la possibilità di attivare effetti sonori al volo.

RØDE X XDM-100

L’XDM-100 è un microfono USB dinamico di qualità professionale progettato specificamente per il gioco e lo streaming.

Usa una capsula dinamica da studio con diagramma polare a cardioide stretto che offrono elevata nitidezza e una reiezione superiore del rumore ambientale e dei clic della tastiera o del mouse.

Viene fornito con un filtro anti-pop di qualità e un supporto antiurto per mitigare scoppi, colpi e urti indesiderati. Offre poi un’uscita per cuffie per il monitoraggio a latenza zero, con tanto di manopola di controllo del livello e tasto per la disattivazione del microfono.

RØDE X XCM-50

L’XCM-50 invece è un microfono USB professionale a condensatore ottimizzato per gli stessi due mercati.

Spicca soprattutto per il calore e la presenza che è in grado di offrire grazie alla risposta in frequenza completa. Anch’esso è dotato di un’uscita per cuffie con controllo del livello e pulsante mute, filtro anti-pop interno e supporto antiurto a capsula.

In aggiunta viene fornito con un treppiede da tavolo e dispone di un supporto oscillante a 360 gradi per un posizionamento flessibile del microfono.

I vantaggi

Entrambi i microfoni sono dotati del sistema di elaborazione interna del segnale digitale (DSP) che può essere sbloccato utilizzando UNIFY. Questo – spiegano – consente di aggiungere l’elaborazione audio APHEX alla voce, inclusi compressore, noise gate, filtro high-pass e i famosi effetti Aural Exciter e Big Bottom, con un controllo completo su ogni parametro per personalizzare il suono.

La combinazione di uno dei due microfoni e della piattaforma UNIFY fanno si che l’utente abbia a disposizione una soluzione audio completa per lo streaming e i videogiochi con la potenza e le funzionalità che si possono ritrovare in uno studio professionale.

Prezzi e disponibilità

Il software RØDE X UNIFY si scarica dal sito ufficiale (attualmente è disponibile solo per Windows 10 e successivi). Usando un microfono della linea RØDE X non ci sono limitazioni ed è completamente gratuito; con un altro microfono di RØDE si dovrà rinunciare all’elaborazione audio avanzata mentre con un microfono di altro marchio invece non si può accedere neppure all’elaborazione audio di base, e in entrambi i casi l’uso del software richiede un abbonamento di 7,99 dollari al mese oppure 69,99 dollari l’anno.

Il microfono RØDE X XDM-100 costa 349 dollari mentre il RØDE X XCM-50 viene venduto per 249 dollari. Nel momento in cui scriviamo è in vendita soltanto negli Stati Uniti, più avanti dovrebbero arrivare anche in Italia e si dovrebbero poter acquistare anche su Amazon come il resto della produzione per audio digitale, microfoni e mixer orientati a giornialisti e videomaker.