Anticipazioni Huawei P40: super batteria al grafene e prezzi più accessibili

Arrivano nuove indiscrezioni riguardati la prossima serie di smartphone Huawei P40, tutte positive, con novità sui possibili prezzi di vendita e alcune caratteristiche tecniche sulla batteria: la serie P40, probabilmente, sarà lanciata a marzo e incrementerà le prestazioni della fotocamera offerte dai predecessori. Ma non è tutto.

L’ultima fuga di notizie sulla gamma P40 riguarda, non solo l’estetica, ma anche i prezzi di listino. Secondo il tweet di @RODENT950, Huawei P40 sarà più economico del suo predecessore, il P30. Strano, ma vero: il prezzo di un telefono di punta sarà effettivamente più economico di quello dell’anno prima.

Ci sono, naturalmente, diverse ragioni per questa potenziale sorpresa. In primo luogo, la mancanza dei servizi Google a bordo, che consentirà a Huawei di non dover pagare per la certificazione del terminale. Google presumibilmente addebita 40 dollari per i suoi servizi in Europa, che potrebbero tradursi in 40 dollari in meno sul prezzo che Huawei deve spendere per fabbricare i dispositivi. In secondo luogo, la mancanza dei servizi Google renderebbe, almeno sulla carta, i terminali Huawei meno appetibili sul mercato occidentale. La riduzione dei prezzi, dunque, sarebbe è un ottimo modo per attrarre i clienti.

The prices of the P40 series will be lower.#HuaweiP40Series pic.twitter.com/EhMcVMJR7p — Teme (特米) (@RODENT950) January 27, 2020

Ancora più importante, tuttavia, è il fatto che Huawei debutterà con un telefono completamente nuovo nella serie. Mentre lo scorso anno ha lanciato P30 e P30 Pro, questa volta rilascerà tre telefoni: P40, P40 Pro e P40 Pro Premium.

Il P40 dovrebbe avere un prezzo di 600 euro, in calo rispetto al prezzo base del P30 di 800 euro. Il P40 Pro dovrebbe, invece, avere un costo di 800 euro, in calo rispetto al prezzo di 1.000 euro del P30 Pro. Il P40 Pro Premium sarà, invece, il nuovo terminale da 1.000 euro, almeno secondo i rumo.

Le differenze tra i dispositivi non sono ancora nette e chiare, ma le voci hanno suggerito che il P40 avrà solo uno zoom ottico 3x, con il P40 Pro che arriverà fino a 5x e il P40 Premium che potrebbe offrire uno zoom ottico rivoluzionario da 10x.

Una delle novità più interessanti del Huawei P40 Pro dovrebbe riguardare la batteria, in grado di offrire una super autonomia, anche per la presenza del grafene. Alla fine del 2019, però, Huawei aveva lasciato intendere che al momento non era possibile inserire delle batterie al grafane su uno smartphone. Insomma, i dubbi sul punto sono ancora tanti, e poche le certezze in merito. Ricordiamo che il principale merito di una batteria al grafene sarebbe quello di incrementare a dismisura l’autonomia dello smartphone; inoltre, avrebbe la capacità di non degradarsi nemmeno dopo decine di migliaia di ricariche.