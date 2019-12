Amazon “regala” gli iPhone XS Max: 512 GB scontato di 700 €

Il prezzo dell’iphone XS Max crolla con uno sconto che per la versione del modello da 512 Gb arriva a quasi 700 euro, quello dell’iPhone XS…vacilla. È questa la bella novità della mattina per chi va a caccia di affari sul mondo Apple.

Secondo quanto abbiamo potuto constatare questa mattina nel nostro quotidiano peregrinare tra le vetrine di Amazon, iPhone XS Max da 512 GB è oggi al prezzo minimo storico, un incredibile 998 euro nella colorazione oro. Il prezzo è in pratica il più basso mai visto ed oggi questo telefono di particolare interesse costa meno di iPhone 11 da 256 GB e molto meno di iPhone 11 Pro da 64 GB. In sconto ci sono anche altri tagli e altri modelli. Ecco i migliori affari di oggi.

Ricordiamo che questa operazione sconto è parte della liquidazione degli Phone XS. Una operazione già vista lo scorso anno con gli iPhone X quando, come gli iPhone XS, uscirono di produzione e che si traduce in un forte risparmio per il cliente

L’offerta è molto appetibile. iPhone XS è infatti un prodotto davvero molto simile tecnologicamente al più recente iPhone 11 Pro da cui differisce per qualche dettaglio stilistico, per un processore impercettibilmente meno potente e per la fotocamera che nel nuovo modello è sensibilmente migliorata anche se quella di iPhone XS è in grado di fare foto ancora eccellenti, come si vede dalla classifica di Doxmark, un sito specializzato nell’analisi delle macchine fotografiche degli smartphone.

Come ricordiamo sempre in queste occasioni: comprate subito se vi interessano questi prezzi e i colori con sconto migliore. Amazon ha una politica sui prezzi che li rende molto instabili: tendono a cambiare di ora in ora e si corre il rischio di non trovare più quello che interessa in un breve volgere i tempo.

In compenso Amazon vi offre fino a Natale la possibilità di acquistare non solo tanti prodotti a prezzi che in giro non si trovano, ma anche di comprare con fiducia i regali da mettere sotto l’albero. Infatti potrete restituire quel che avete acquistato fino al 31 gennaio. Ce n’è già a sufficienza per dare a voi e ad un caro cui avete regalato qualche cosa, l’opportunità di valutare l’opportunità dell’acquisto e la capacità di rispondere a gusti ed attese.

Se l’offerta di questa pagina non fosse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.