L’app per affittare le piscine crea problemi in USA

Nel Maryland un’app permette ai proprietari di case di affittare le piscine presenti nelle loro strutture, una possibilità che divide la popolazione di Montgomery County, e ora il governo locale vorrebbe regolamentare questa forma di fitto temporaneo.

Chi non gradisce l’app, lamenta vicini indesiderati che affollano continuamente tranquille vie residenziali. “Il nostro isolato è stato travolto”, riferisce al Washington Post Constance Kiggan, spiegando che la zona è una delle prime dove sono in corso di sperimentazione queste possibilità negli USA.

App di questo tipo permettono di affittare piscine, palestre in casa e cortili, e non sono per lo più regolamentate. Diverse giurisdizioni, dalla città di San Jose, a città varie nello Stato del New Jersey e del Wisconsin, hanno tentato di vietare questa tipologia di affitti o regolamentarli, o quantomeno predisporre regole affinché le piscine private siano fittate tenendo conto di standard di sicurezza previsti per le piscine pubbliche (garantendo sicurezza e igiene).

Molti proprietari delle abitazioni sono attratti dai guadagni facili possibili dal fitto delle piscine in giardino, possibilità offerta dalla legislazione non chiara, e dalla mancanza di normative specifiche senza le quali non si comprende il limite di ciò che è possibile e ciò che non è fattibile.

Le principali lamentele riguardano i rumori molesti che infastidiscono gli altri vicini, persone che si ritrovano estranei nei cortili condominiali, strade trafficate, la riduzione dei parcheggi su strada.

I proprietari di alcune case con piscina si sono limitati a collocare cartelli con le indicazioni del tipo che si nuota a proprio rischio e pericolo, e che le piscine non sono sorvegliate da bagnini. In Italia nelle piscine turistiche e collettive è obbligatoria l’assistenza ai bagnanti, assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.

Per quanto riguarda piscine di strutture turistico – recettive, campeggi, villaggi turistici e affini, si fa riferimento al Decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 1996 (“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”) e accordi tra a il Ministro della salute e le Regioni per aspetti igienico-sanitari.

In Italia il governo sta valutando un sistema per regolare gli affitti brevi delle case, inclusi quelli via Airbnb, ritenuti una delle cause principali del caro affitti nelle grandi città.