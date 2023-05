Apple potrebbe lanciare caricabatterie MagSafe in diversi colori

Apple ha sviluppato un prototipo di caricabatterie MagSafe per iPhone in almeno una colorazione differente dalla consueta colorazione argento vista finora. Questo significa che la società potrebbe avere in cantiere il rilascio di una nuova edizione del dispositivo con opzioni di colore aggiuntive.

Questa informazione è stata riportata dall’account Twitter @KosutamiSan, un collezionista di prodotti Apple rari. Ebbene, secondo la fonte, le informazioni ottenute sui prototipi indicano che Apple aveva valutato di commercializzare il suo attuale caricabatterie MagSafe in una “versione colorata”, simile ai cavi di ricarica MagSafe 3 per MacBook Air.

Apple, ricordiamo, include un cavo di ricarica MagSafe 3 abbinato al colore all’interno della confezione del MacBook Air, ma offre anche la possibilità di acquistare separatamente i cavi in quattro colori differenti: Grigio siderale, Argento, Mezzanotte e Galassia.

Secondo @KosutamiSan, il prototipo del caricabatterie MagSafe colorato per iPhone di Apple presenta una saturazione maggiore rispetto ai cavi di alimentazione MagSafe. Il collezionista ha anche condiviso la foto di un accessorio MagSafe colorato in versione Galassia, sottolineando che Apple ha realizzato anche prototipi di versioni colorate simili per un modello non ancora rilasciato.

Non è chiaro se i caricabatterie colorati siano stati pensati per abbinarsi a colori di iPhone che non sono ancora stati prodotti in serie. Allo stesso modo, non si sa se Apple abbia intenzione di lanciare versioni colorate in futuro del suo carica batterie magnetico.

Tuttavia i dettagli sui prototipi sono comunque interessanti e c’è la possibilità che Apple possa presentare diverse varianti del suo caricabatterie MagSafe in futuro per competere con i rivali nel nuovo mercato degli accessori per la carica wireless con il nuovo standard Qi2, che si andrà a diffondere entro la fine di quest’anno.

Ricordiamo che Apple sta contribuendo allo sviluppo della nuova versione dello standard aperto Qi, che funzionerà in modo simile a MagSafe. Questo vuol dire che i futuri modelli di iPhone 15 di Apple in arrivo a settembre supporteranno la ricarica wireless veloce da 15W anche quando si utilizzano caricabatterie di terze parti non certificati da Apple.

