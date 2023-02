Con l’app Apple Store impossibile sbagliare regalo e compatibilità

Apple ha aggiornato l’app Apple Store per iPhone e iPad e ora è più facile creare liste regalo per sé o per altri. Questa app del colosso di Cupertino, lo ricordiamo, permette di acquistare prodotti Apple e accessori, ovunque tramite il proprio dispositivo: scelte e acquisti risultano facilitati anche perché l’app permette di conoscere quali accessori sono compatibili con i propri dispositivi.

L’aggiornamento arrivato alcune ore fa non è rivoluzionario, ma cambia diverse cose nelle liste, introdotte fin dal novembre del 2021. L’ultima versione permette infatti di condividere facilmente con chi vogliamo le liste degli articoli salvati, accedere da più sezioni dell’app agli articoli salvati per continuare l’acquisto. In pratica diventa più facile avere quel che si desidera o presentare agli altri quel che potrebbero avere in regalo.

Naturalmente una volta effettuato un acquisto è possibile seguire lo stato dell’ordine e della spedizione. Con l’aggiornamento Apple ha aggiunto dettagli sugli Apple Store: le location fisiche dove è possibile comprare prodotti della Mela sono descritte ora con maggior dettaglio.

Ma non si tratta solo di shopping: infatti, sempre tramite l’app Apple Store, è possibile consultare l’elenco dei corsi gratuiti Today at Apple organizzati dalla multinazionale nei propri negozi, per imparare a sfruttare al meglio le funzioni di computer e dispositivi Apple.

Sono disponibili decine e decine di sessioni gratuite e laboratori pratici che spaziano tra fotografia, montaggio video, design, programmazione, arte e musica e su più livelli, con corsi mirati per bambini e adulti ed occasionalmente tenuti da artisti di livello mondiale, presso gli Apple Store più grandi e importanti.

L’app App Store richiede iOS 15 e iPadOS 15 o versioni successive, “pesa” 93,7 MB e si scarica gratis da questa pagina di App Store. Tutte le novità attese nei nuovi iPhone 15 sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.