Aggiornata l’app Apple Store, ora salva liste di articoli

Apple ha aggiornato l’app Apple Store per iOS, l’app che consente di acquistare prodotti e accessori.

L’ultima versione dell’app consente di salvare gli articoli che ci piacciono sotto forma di liste. L’elenco degli articoli salvati è richiamabile dalla sezione “articoli salvati” del nostro account, accessibile con un tap sull’icona dell’immagine del nostro profilo.

È possibile condividere una lista con uno Specialist all’Apple Store e ricevere un riepilogo della nostra conversazione direttamente sull’app. Ipovedenti e non vedenti possono anche ascoltare le descrizioni audio dei video per scoprire dettagli sui prodotti.

L’app App Store come sempre dà consigli in base ai prodotti Apple già in nostro possesso e permette di comprendere quali accessori sono compatibili con i nostri dispositivi.

Dall’app è possibile seguire gli ordini ovunque e iscriversi ai laboratori pratici di Apple.

L’app Apple Store richiede iOS 14/iPadOS o versioni successive, “pesa” 76,7 MB, è multilingua (italiano compreso) e si scarica gratis dall’App Store.