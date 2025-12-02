ChatGPT integrerà il supporto a Salute di Apple

OpenAI sta lavorando per tenere conto di dati dell’app Salute di Apple in ChatGPT, ma non è al momento chiaro in che modo e quando questa funzionalità potrebbe essere disponibile.

Nell’ultima versione dell’app ChatGPT per iPhone è stata individuata l’immagine dell’icona dell’app Salute, nascosta nel codice. Il nome del file lascia immaginare che sarà in qualche modo possibile collegare l’app Salute con ChatGPT, forse per ricevere risposte personalizzate e pertinenti sulla salute, tenendo conto di dati quali ad esempio il battito cardiaco, notifiche sull’ipertensione, informazioni sul tono cardiovascolare, dettagli sulla qualità del sonno e altre informazioni utili che consentono di avere un quadro più completo della salute generale dell’utente e del suo benessere fisico nel tempo

Al momento non c’è niente di ufficiale. L’ultima versione di ChatGPT per iPhone è stata rilasciata da meno di un giorno e funziona su qualsiasi iPhone con iOS 17 o seguenti. Ricordiamo che da iOS 18 in poi è possibile usare ChatGPT con Apple Intelligence sugli iPhone più recenti; consentendo ad Apple Intelligence di utilizzare ChatGPT di OpenAI, è possibile avere accesso al chatbot anche da Siri (utile, ad esempio, per fare domande su foto e documenti), creare testi o immagini a partire da una semplice descrizione, utilizza l’intelligenza visiva con il controllo fotocamera per scoprire rapidamente di più su luoghi e oggetti attorno a noi. Non serve alcun account ChatGPT, tuttavia, se disponiamo di un account (gratuito o a pagamento), è possibile collegarlo.

Per configurare ChatGPT su iPhone basta aprire Impostazioni, toccare “Apple Intelligence e Siri”, scegliere ChatGPT > Configura e seguire le istruzioni a video. La prima volta che si chiede l’accesso a determinati di scrittura, intelligenza visiva o si usi Siri per ottenere risposte alle domande con l’aiuto di ChatGPT, è richiesta conferma.

