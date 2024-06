DJI Mini 4 Pro è in sconto a 649 euro su Amazon

Pubblicità

L’estate è arrivata e tra gli hobby che non passano mai di moda, soprattutto in questo periodo, vi sono i droni. Se siete alla ricerca del top in class, non volete scendere a compromessi, ma volete comunque risparmiare ecco l’offerta Amazon sul DJI Mini 4 Pro. Si tratta dell’ultimo drone in ordine cronologico della serie mini di DJI, che al momento tocca il minimo storico a 649 euro.

Dotato di un sistema di rilevamento degli ostacoli a 360 gradi e di una trasmissione video di nuova generazione, denominata O4, il drone ha dalla sua il peso: con i suoi 249 grammi offre la possibilità di essere dunque pilotato in molti Paesi europei senza necessità di patentino. Piccolo, ma sempre performante, con una qualità delle immagini elevata grazie al sensore CMOS da 1/1.3 pollici, alla doppia ISO nativa e alle funzionalità di ripresa avanzate.

Tra le specifiche degna di nota è l’apertura della camera f/1.7, che permette di scattare immagini da 48 MP e i video HDR in 4K/60fps. Rispetto alla precedente generazione questo impianto fotografico migliora l’acquisizione 4K/60fps HDR, offrendo anche possibilità di utilizzare i profili colore D-Log M e HLG.

Ancora, il drone migliora rispetto al passato la funzionalità slow motion e i video in notturna.

Ancora, rispetto al diretto predecessore questo drone offre un rilevamento degli ostacoli migliorati, ossia la versione APAS 5.0. Inoltre, il sistema di trasmissione DJI O4, migliorato rispetto al precedente O3, offre una distanza di volo fino a 10 km.

DJI Mini 4 Pro offre un’autonomia di volo di 34 minuti. Si tratta di un drone per creativi, grazie alle molteplici modalità di ripresa come Spotlight, Punto di interesse e ActiveTrack a 360 gradi, che consentono di creare video praticamente automatici. Sfrutta anche funzionalità intelligenti come MasterShots, QuickShots, Hyperlapse, Panorama e QuickTransfer per creare contenuti originali. Inoltre, l’app LightCut semplifica l’editing dei video, consentendo di generare video con un solo tocco.

Al momento il drone si trova al minimo storico a 649 euro su Amazon, nella versione con radiocomando standard senza display.

