App Store, da gennaio obbligatorio offrire la cancellazione degli account nelle app

Apple ha inviato agli sviluppatori un messaggio per ricordare che le app presenti sull’App Store che consentono di creare un account devono offrire agli utenti la possibilità di cancellare gli account direttamente all’interno dalle app stesse, opzione che sarà obbligatoria per tutte le app a partire dal 31 gennaio 2022.

Lo riferisce Macrumors spiegando che il requisito fa seguito ad aggiornamenti di giugno delle linee guida per l’App Store. La Mela consiglia agli sviluppatori di tenere conto di legislazioni che potrebbero rendere obbligatorio conservare determinati tipi di dati, esempio cartelle cliniche elettroniche, registri di vendita e registrazioni relative alle garanzie.

La scorsa settimana Apple ha confermato il ritorno del link “Riferisci problema” nelle pagine dell’App Store di iOS 15, iPadOS 15 e macOS Monterey, permettendo agli utenti di segnalare più facilmente questioni riguardo app scaricate, incluse potenziali app-truffa. La funzionalità in questione è per il momento disponibile per gli utenti di Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti; Apple ha ad ogni modo riferito che in futuro sarà disponibile anche in altre nazioni.

“Le app problematiche sminuiscono l’esperienza dell’App Store per gli utenti e per gli sviluppatori, e ampliando costantemente le tecniche per identificare contenuti ancora più problematici per consentire la loro rimozione”, riferisce Apple. “Se sospettiamo che uno sviluppatore sia coinvolto in manomissioni intenzionali, frodi o abusi, lo avvisiamo e prendiamo provvedimenti. Tra le possibili conseguenze: la rimozione dell’app e impatto sulla affiliazione all’Apple Developer Program”.