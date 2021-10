Jabra acquista SteelSeries per espandersi nel mondo gaming

Il proprietario di Jabra, GN, sta acquisendo SteelSeries con un accordo del valore di circa 1,24 miliardi di dollari, così da espandere il marchio all’interno del mondo videoludico. La mossa ha lo scopo di dare a GN un vantaggio all’interno del palcoscenico per “attrezzatura di gioco di alto livello”, fornendo allo stesso tempo spazio per crescere e ottenere “sinergie di entrate”. L’accordo dovrebbe concludersi all’inizio del 2022.

SteelSeries è un brand noto anche al mondo dei giocatori mobili. E’ tra i primi ad aver rilasciato pad e controller made for iPhone, e in generale periferiche per il gioco in mobilità. L’accordo con GN aiuterebbe ad “accelerare” una crescita già sana, secondo il capo dell’azienda Ehtisham Rabbani, che rassicura sul fatto che la leadership della società non verrà modificata. GN ha acutamente sottolineato che SteelSeries ha guadagnato quote di mercato negli ultimi anni e ha a sua volta acquisito aziende più piccole come KontrolFreek.

L’acquisto potrebbe aiutare GN a dare una spinta corientata ai giochi, sia nel mondo delle cuffie, che in quello dell’hardware non audio, quindi periferiche come mouse, tastiere e tappetini per mouse. In poche parole, questo accordo potrebbe aiutare GN a diventare un marchio di tecnologia generale dopo anni di percorsi focalizzati sull’audio.

SteelSeries, nel frattempo, potrebbe non aver offerto in passato tutto quello che la società sperava. Marchi come Astro, Elgato e Roccat si sono già venduti ad aziende più grandi, sia per garantire la propria sopravvivenza, che per favorire la propria crescita. Sebbene il futuro di SteelSeries sarebbe stato probabilmente brillante anche senza GN, il team-up potrebbe aiutare il brand a prosperare in un panorama competitivo in cui i rivali hanno spesso molto supporto, proprio da aziende più grandi.

Di Jabra abbiamo parlato spesso tra le nostre pagine, in ultimo per segnalarvi i recenti auricolari per utenti con ipoacuasia lieve o moderata.