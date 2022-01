App Store, gli sviluppatori ricavano 60 miliardi nel 2021

Da quando è stato creato nel 2008 App Store ha permesso agli sviluppatori di fatturare oltre 260 miliardi di dollari, di cui circa 60 miliardi di dollari solamente nel corso del 2021: il totale era di 200 miliardi di dollari nel 2020. I dati sono estrapolati da un corposo comunicato stampa in cui Apple mette in luce i successi e anche alcuni interessanti numeri riguardanti la propria divisione servizi, sempre più vasta e sempre più importante nel sostenere la crescita continua del colosso di Cupertino.

Infatti nel tempo ad App Store, Apple Mappe, Apple Pay e Podcast si sono aggiunti Apple Music, News+ solo in un numero limitato di stati, Apple TV, Apple Arcade e Fitness+. La multinazionale dichiara che è stato raggiunto un nuovo record nelle vendite App Store tra la vigilia di Natale e Capodanno, con un incremento a doppia cifra rispetto al 2020.

Anche se Apple non indica purtroppo i numeri esatti, Bloomberg ricorda che lo scorso anno il totale nello stesso periodo era stato di 1,8 miliardi di dollari. «Il portafoglio di servizi di livello mondiale di Apple si è rivelato essenziale nel 2021, poiché le persone in tutto il mondo hanno cercato nuovi modi per intrattenersi, informarsi, connettersi e ispirarsi» dichiara Eddy Cue, senior vice president dei servizi Apple, aggiungendo che Apple ha oltre 745 milioni di abbonamenti a pagamento attivi in tutto per i suoi servizi, inclusi gli abbonamenti in-app tramite App Store.

Ancora, Apple dichiara che sempre lo scorso anno i propri utenti hanno usato 30 milioni di biglietti digitali all’interno dell’app Wallet di iPhone per eventi sportivi, concerti e altri eventi negli USA e Canada.

Tra gli altri i dettagli più interessanti evidenziati dalla società segnaliamo:

Dal lancio Apple TV+ ha ricevuto 763 nomine e 190 premi

Gli utenti iPhone e Apple Watch potranno aggiungere patente e carta d’identità digitale nel Wallet negli stati che partecipano all’iniziativa, una nuova funzione che dovrebbe debuttare in USA presto quest’anno.

Apple Music ha in programma il lancio di una app dedicata alla musica classica entro quest’anno, una novità derivante dall’acquisizione di Primephonic

Infine le Mappe Apple in 3D saranno rilasciate anche per Montreal, Toronto e Vancouver nei prossimi mesi.

Nelle scorse ore è arrivata la notizia che Apple permetterà agli sviluppatori di offrire sistemi di pagamento terze parti in Corea del Sud.