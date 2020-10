Avviata la produzione della Volvo XC40 Recharge a trazione solo elettrica

La XC40 Recharge è la prima di diverse Volvo a trazione completamente elettrica di prossima introduzione e l’inizio della sua produzione rappresenta un importante passo verso la realizzazione dell’ambizioso obiettivo di Volvo Cars, vale a dire, ridurre la sua impronta di CO2 per singola auto prodotta del 40% entro il 2025. Nello stesso anno, la Casa si attende che il 50% delle sue vendite globali sia costituito da auto completamente elettriche e la restante parte da auto ibride.

Il produttore riferisce che l’interesse manifestato dai clienti per la XC40 Recharge completamente elettrica è stato forte e sebbene il portafoglio ordini resti aperto la produzione di auto prevista per questo anno solare risulta già venduta. I primi esemplari saranno consegnati ai clienti in Europa alla fine di questo mese.

L’inizio della produzione di auto destinate ai clienti segue un periodo di preparazione durante il quale lo stabilimento di Ghent ha costruito un numero limitato di vetture di pre-produzione. Questo processo, che fa parte della procedura standard seguita per ogni nuovo modello, ha lo scopo di ottimizzare il flusso di produzione e di garantire la massima qualità di ogni auto costruita. Tutto il personale di produzione ha inoltre ricevuto formazione su come costruire le auto elettriche in sicurezza.

In quanto versione completamente elettrica del SUV XC40, la XC40 Recharge completamente elettrica si basa sulla Architettura Modulare Compatta (CMA), piattaforma per veicoli sviluppata in collaborazione con il Gruppo cinese Geely.

La XC40 Recharge completamente elettrica a trazione integrale promette un’autonomia di percorrenza di oltre 400 km (in base al ciclo WLTP) con una singola carica e una potenza di 408 CV. La batteria può essere caricata all’80% della capacità in circa 40 minuti utilizzando un sistema di ricarica rapida.

Il nuovo impianto di infotainment con sistema operativo Android offre ai clienti possibilità di personalizzazione senza eguali, una maggiore intuitività e tecnologia e servizi di Google integrati, come Google Assistant, Google Maps e Google Play Store. L’XC40 Recharge puà ricevere inoltre aggiornamenti OTA del software e del sistema operativo.

È stata rinforzata la struttura frontale per ovviare all’assenza del motore. Il pacco batteria è protetto da una gabbia di sicurezza incassata al centro della struttura della carrozzeria dell’auto. La sua collocazione nel pavimento dell’auto abbassa anche il baricentro della vettura, garantendo una migliore protezione contro il rischio di ribaltamento.

All’interno della vettura sono state predispoete aree di stivaggio, ad esempio nelle portiere e nel bagagliaio. Non avendo un motore endotermico, l’auto consente di sfruttare come spazio di carico supplementare il vano sotto il cofano anteriore, detto anche “frunk”. Il prezzo di listino dovrebbe partire da 59.600 Euro.

