App Store supera ogni record spinto dalla pandemia

Il 2020 ha visto una spesa record degli utenti di App Store di Apple, grazie purtroppo ai divieti che hanno costretto in casa molte persone. Con l’intrattenimento fuori casa pressoché azzerato, agli utenti non è rimasto che darsi ai download selvaggi. Il solo periodo delle festività di Natale ha visto i consumatori spendere finora circa 407 milioni di dollari per app iOS e Android, circa il 34% in più rispetto allo stesso periodo nel 2019.

E’ la società di analisi Sensor Tower ad aver elaborato i numeri. Nel complesso il 2020 è stato un anno da record per la spesa mondiale in app e giochi mobili, che ha superato i 100 miliardi di dollari in un solo anno per la prima volta a novembre, totale sommato di App Store e Google Play Store. Questa tendenza è continuata a Natale, quando i consumatori di tutto il mondo hanno speso circa 407,6 milioni di dollari su App Store di Apple e su Google Play.

La spesa per dispositivi mobili a Natale ha raggiunto circa 9 miliardi di dollari a livello globale dal primo al dicembre al 27 dicembre. La maggior parte della spesa per le vacanze si è focalizzata sui giochi mobili, che sono aumentati del 27% da 232,4 milioni di dollari a Natale 2019 ai 295,6 di quest’anno. Su App Store, le app di intrattenimento sono risultate seconde, con 19,3 milioni di dollari o il 21,8% di tutte le spese non legate ai giochi. Su Google Play, la categoria ha generato 4,3 milioni di dollari, pari al 18,5% di tutte le entrate generate. Al di fuori dei giochi per dispositivi mobili, TikTok è stata la migliore app in termini di spesa dei consumatori, generando 4,7 milioni di dollari in entrate a livello globale a Natale.

Come sempre, sebbene ci siano più dispositivi Android rispetto a quelli iOS, sono state le app iOS a generare di gran lunga la maggior parte delle entrate. L’App Store di Apple ha catturato la maggior parte della spesa tra le due piattaforme, raggiungendo il 68,4% della spesa totale, pari a 278,6 milioni, in aumento del 35,2% su base annua Google Play ha registrato entrate per 129 milioni di dollari, comunque in aumento di oltre il 33% su base annua. Negli Stati Uniti, Roblox ha generato la maggior parte delle entrate tra i giochi, registrando 6,6 milioni nel periodo delle vacanze, mentre Disney+ lo ha fatto nell’altra categoria di intrattenimento, con entrate per 2,6 milioni di dollari.

La stragrande maggioranza degli sviluppatori sta già arrivando a trattenere la maggior parte delle entrate dell’App Store dalle vacanze, poiché Apple ha addebitato loro la tariffa di commissione del 15% dimezzata, prima della data di inizio prevista del primo gennaio. Apple ha annunciato l’inversione di marcia a sorpresa a novembre con una mossa tesa a contrastare l’azione antitrust.

