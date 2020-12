Tenet si noleggia a 0,99 euro su Amazon Prime Video

Tenet di Cristopher Nolan è senza dubbio il film più atteso, chiacchierato e desiderato del 2020: ora si può noleggiare e vedere a solamente 0,99 euro grazie ad Amazon Prime Video. L’ideazione e la scrittura della sceneggiatura hanno richiesto complessivamente oltre 10 anni di lavoro, non solo e non certo perché il regista era impegnato in altri progetti e film.

Chi lo ha visto al cinema lo sa bene: pur essendo un film di spie, intrighi e complotti internazionali, super cattivi e super agenti segreti, con non pochi richiami a James Bond, il lungometraggio è un’opera molto ambiziosa e complessa. Senza dubbio il film più complesso finora realizzato da Christopher Nolan, regista di culto che ha più volte stuzzicato i palati più fini a iniziare da Memento, poi con il successo planetario della trilogia di Batman, alzando ancora l’asticella con Inception e il fantascientifico Interstellar.

In Tenet il Protagonista è un agente segreto che viene selezionato e ingaggiato da una organizzazione ancora più segreta e misteriosa denominata Tenet che sta cercando di salvare il mondo dalla terza Guerra Mondiale. La trama si può riassumere in poche righe, ma le vicende, le spettacolari scene d’azione mai viste in nessun film d’azione e soprattutto l’enorme intrico e complessità della storia devono per forza di cose essere viste e riviste personalmente.

Proprio per questa ragione moltissimi di coloro che hanno già visto Tenet al cinema vorranno rivederlo per cogliere ogni particolare e dettaglio in ogni inquadratura, anche il più piccolo indizio che può spiegare tutto. Invece chi non lo ha ancora visto si può preparare per una visione che non dimenticherà facilmente.

Anche se Tenet è disponibile su più piattaforme di streaming per il noleggio e l’acquisto, al momento la proposta al prezzo migliore è quella di Amazon Prime Video per il noleggio a solamente 0,99 euro direttamente a partire da questa pagina. Se ce lo avessero detto questa estate al debutto nei cinema non ci avremmo creduto.