Apple, aggiornate le linee guida per sviluppatori dopo ordinanza nello scontro con Epic Games

Apple ha aggiornato le linee guida per sviluppatori dopo l’ordinanza della giudice Yvonne Gonzalez Roger che nell’ambito dello scontro in tribunale con Epic Games, ha ordinato con effetto immediato il divieto per Apple di riscuotere commissioni sugli acquisti effettuati dai consumatori all’infuori delle app presenti sull’App Store.

Anche le app distribuite negli store statunitensi (così come quelle distribuite nell’UE in rispetto delle normative Digital Markets Act), ora possono bypassare i meccanismi di pagamento in-app (quelli che finora hanno permesso a Apple di ottenere una commissione sugli acquisti).

Apple ha inviato una mail agli sviluppatori ricapitolando i cambiamenti, spiegando – tra le altre cose – che alle app distribuiti negli store statunitensi non è più vietato includere pulsanti, link esterni o CTA (call to action, chiamate all’azione) per consentire agli utenti di effettuare acquisti di beni digitali esternamente all’App Store.

Apple in pratica segue pedissequamente quanto imposto dalla giudice Yvonne Gonzalez Rogers, non ponendo limiti nelle modalità con cui gli sviluppatori possono indirizzare gli utenti verso sistemi di pagamento esterni.

In precedenza Apple era stata obbligata a permettere agli sviluppatori di proporre link o pulsanti con metodi di pagamento alternativi, ma aveva stabilito che anche quando l’utente effettuava l’acquisto da un collegamento esterno avrebbe lo stesso riscosso una commissione del 27% su quella transazione, rinunciando in pratica al 3% rispetto al pagamento in-app da App Store.

La giudice ha accusato Apple di aver scelto “deliberatamente” di non rispettare la precedente ingiunzione, spiegando: “Pensare che la Corte avrebbe tollerato una tale insubordinazione è stato un grave errore di calcolo”.

Apple per il momento ha dovuto incassare e cambiare le regole. L’azienda ha già fatto sapere di non essere soddisfatta, annunciando appello: “Siamo fortemente in disaccordo con la decisione. Ci conformeremo all’ordinanza del tribunale e faremo appello”, ha riferito un portavoce.

Tutti gli sviluppi della vicenda Epc vs Apple sono disponibili da questa pagina.