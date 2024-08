Fortnite torna su iPhone con il lancio di Epic Games Store

Pubblicità

Grazie alle nuove regole di Apple in rispetto delle normative Digital Markets Act in Europa torna finalmente Fortnite su iPhone: il videogioco sparatutto multiplayer è disponibile per gli utenti iPhone in UE direttamente dal nuovo negozio alternativo Epic Games Store.

Ricordiamo che nel 2020 proprio dalla decisione di Epic Games di introdurre un sistema di pagamenti in Fortnite che bypassava sia la piattaforma di Apple che quella di Google era iniziata la battaglia legale dello sviluppatore di videogiochi contro le regole dei colossi delle app.

Da allora Fortnite è continuato a essere disponibile per tutte le piattaforme principali ad eccezione di iPhone: l’unico modo per accedervi nel periodo del blocco era tramite streaming. Ricordiamo che le relazioni tra Apple ed Epic Games rimangono tese: fino dal mese di luglio infatti il negozio Epic Games Store è rimasto nel limbo dell’approvazione Apple per richieste di modifiche.

Con la disponibilità di Epic Games Store gli utenti iPhone in UE (per l’installazione si parte da questa pagina del sito Epic) hanno accesso a Fortnite e altri titoli dello sviluppatore tra cui Rocket League Sideswipe e Fall Guys. Per il momento i titoli disponibili sono pochi ma Epic dichiara che è al lavoro sia per portare altri sui giochi nello store, sia per permettere ad altri sviluppatori di proporre i loro giochi via Epic Games Store.

Secondo le nuove regole di Apple App Store i negozi alternativi devono versare la tassa tecnologica Apple di 0,50 euro per installazione all’anno, dopo il primo milione di installazioni. Questo si applica sia all’app del negozio Epic sia a ogni gioco scaricato, così l’importo della tassa è effettivamente di un euro a installazione.

Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic Games dichiara la sua gratitudine alla Commissione europea e avverte Apple che la battaglia non è finita:

“La situazione sta cambiando e l’ecosistema mobile si sta finalmente aprendo alla concorrenza. Siamo grati alla Commissione Europea per aver reso possibile il lancio dell’Epic Games Store e l’offerta dei nostri giochi agli utenti iOS nell’Unione Europea”.

Per Sweeney si tratta di “Un progresso tangibile per sviluppatori e consumatori che possono trarre vantaggio dalla concorrenza e dalla scelta”. Sempre annunciando il lancio del negozio e la disponibilità di Fortnite su iPhone, Epic rileva che Apple «Sta ancora impedendo a tutti gli altri utenti iOS al di fuori dell’Europa di accedere a Fortnite ed Epic Games Store per iOS”. Per questo Sweeney dichiara che la battaglia è “lungi dall’essere finita”.

Tutti gli sviluppi della vicenda Epc vs Apple sono disponibili da questa pagina. Quello che c’è da sapere sui prossimi iPhone 16 in questo approfondimento di macitynet, invece per le novità di iPhone 16 Pro a confronto con i modelli top attuali si parte da qui.