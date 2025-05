Nel 2027 AirPods e Apple Watch vedranno per noi

AirPods e Apple Watch come occhi bionici digitali, sempre connessi e pronti a interpretare il mondo che ci circonda. È questo lo scenario che possiamo immaginare seguendo le indiscrezioni lanciate da Bloomberg e secondo le quali la Casa di Cupertino starebbe sviluppando due chip: “Nevis“, pensato per futuri Apple Watch con fotocamera, e “Glennie“, destinato agli AirPods.

Questi due popolari e oggi piuttosto tradizionali (nel loro ambito) accessori per funzioni dovrebbero cambiare pelle aggiungendo la capacità di “vedere” ed essendo meno intrusivi di un prodotto come Vision Pro, accompagnarci quotidianamente portando le funzioni AI in tutti i contesti in cui ci troviamo.

Questa indiscrezione non arriva dal nulla. Già nel giugno 2024 l’analista Ming-Chi Kuo aveva anticipato lo sviluppo di AirPods con modulo fotocamera, indicandone l’uscita nel 2026. Il componente in questione sarebbe una fotocamera a infrarossi, simile a quella utilizzata per Face ID su iPhone.

Lo scopo sarebbe quello di migliorare l’esperienza con Vision Pro e i futuri visori Apple, potenziando l’audio spaziale e aprendo la strada a nuove forme di interazione basate su gesture, movimenti e direzione dello sguardo.

Ma si può immaginare che gli AirPods funzionerebbero anche da soli, anche se ovviamente connessi ad un iPhone, e senza necessariamente avere a disposizione un Vision Pro.

Grazie alla fotocamera a infrarossi, sarà possibile rilevare i cambiamenti intorno a noi, potenzialmente permettendo di attivare comandi con un semplice gesto nell’aria o adattare l’audio in base alla situazione. Una tecnologia pensata per fondere perfettamente il reale con il digitale.

Lo stesso principio guida lo sviluppo dell’Apple Watch con fotocamera. Secondo Gurman, Apple vuole integrare fotocamera e microfono nel suo smartwatch non per scattare selfie, ma per potenziare le funzioni legate all’Intelligenza Artificiale. In altre parole, il Watch diventerebbe un compagno intelligente capace di “vedere” ciò che vediamo noi, contestualizzare la scena e fornirci assistenza immediata.

Non è una fantasia futuristica: qualcosa del genere è già realtà su iPhone 15 Pro e seguenti, grazie alla funzione Visual Intelligence, che consente di puntare la fotocamera verso un oggetto o un testo e ottenere informazioni dettagliate, traduzioni, riassunti, identificazioni di piante e animali, suggerimenti su ristoranti o negozi. L’idea è ora quella di portare questa intelligenza visiva al polso, rendendola sempre disponibile con un semplice gesto.

AirPods e Apple Watch dovrebbero avere queste funzioni nel 2027, grazie a nuovi chip in corso di sviluppo. In quel momento saranno quindi promossi da accessori in strumenti intelligenti che ci accompagnano nella vita di ogni giorno, pronti a capire dove siamo, cosa guardiamo e cosa ci serve sapere o fare. Un’estensione invisibile dei nostri sensi, sempre con noi, per vivere meglio il mondo reale – e quello digitale.