Apple, in cantiere chip speciale per Mac, servizi AI e occhiali smart

Apple ha in cantiere un chip speciale destinato a Mac, servizi AI e occhiali smart che dovrebbero competere con i Ray-Bans Meta, gli occhiali con tecnologia indossabile che consentono di ascoltare, chiamare, catturare e fare una diretta, rimanendo sempre in contatto con l’ambiente circostante.

Lo riferisce il solito Mark Gurman di Bloomberg spiegando che il chip è presumibilmente in fase di sviluppo, e che la produzione in serie è prevista per il 2026 o 2027, destinato a prodotti che vedremo dunque tra uno o due anni.

Gurman spiega ancora che il chip progetto per gli “Apple Glasses” è basato su chip usati su Apple Watch; questi SoC richiedono meno energia rispetto a chip sfruttati su iPhone e Apple avrebbe già predisposto ottimizzazioni per migliorare l’efficienza energetica.

Lo scorso anno sono circolate voci secondo le quali Apple aveva realizzato un sondaggio interno per ottenere da dipendenti feedback verso oggetti come gli occhiali smart. L’iniziativa per sondare i dipendenti era indicata con il nome in codice “Atlas”, da non confondere con un annullato progetto di iPhone che aveva lo stesso nome.

Secondo precedenti indiscrezioni, Apple vorrebbe presentare sui Smart Glasses entro 2027. Non è difficile immaginare un dispositivo in grado di offrire non solo funzionalità AR ma anche di AI, sulla falsariga di quanto promesso da dispositivi (per ora deludenti) quali Humane AI Pin o Rabbit R1. Questo grazie ad Apple Intelligence, sempre ammesso che Apple riesca a integrare Neural Engine e altri chip dedicati nelle stanghette, naselli, ponti o altre parti che compongono gli occhiali smart: ricordiamo che a tutt’oggi neanche sugli Apple Watch è presente un Neural Engine.

In un brevetto scovato nel 2020, Apple evidenziava la possibilità di confrontare due prodotti quando si fa shopping, evidenziando peculiarità dell’uno e dell’altro prodotto, grazie ad occhial smart.

