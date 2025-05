Per il CEO di Cloudflare, l’AI sta uccidendo il web

In una recente intervista con il Council on Foreign Relations (think tank statunitense specializzato in politica estera e affari internazionali), il CEO di Cloudflare, Matthew Prince, ha riferito che, a suo modo di vedere, l’AI sta rompendo il modello economico del web dissociando la creazione di contenuti dal valore, con piattaforme come Google e OpenAI che sempre più forniscono risposte senza indirizzare il traffico verso le fonti originali. A meno che le aziende AI non inizieranno a compensare i creator, secondo Prince l’ecosistema dei contenuti web collasserà, paragonando molti attuali investimenti a denaro che brucia, spiegando che solo una piccola frazione dei contenuti offrirebbe valore a lungo termine.

“Dieci anni fa ogni due pagine di un sito web che Google scandagliava, si otteneva un visitatore […] era uno scambio […]. Ora, si ottiene un visitatore ogni sei pagine scandagliate”, spiega ancora Prince evidenziando la crescita delle “ricerche zero-click”, quello che si verifica quando l’utente ottiene risposte direttamente dalla pagina di ricerca di Google. “Attualmente per il 75% delle query si ottengono risposte senza lasciare Google”. Questo trend, criticato da case editrici ed esperti SEO, evidenzia preoccupazioni più ampie, con le aziende specializzate in AI che sfruttano contenuti originali per fornire risposte che raramente portano traffico ai creatori di contenuti.

L’AI sta accelerando il problema, con Large language models (LLM) che gestiscono dati che non sono altro che i contenuti creati da altri, e che sempre più sono in grado di fornire risposte senza indirizzare gli utenti sul web, una situazione che secondo Prince “minaccia la sostenibilità del web” che conosciamo. “Se i content creator non potranno ricavare valore… non creeranno più contenuti originali”.

Le aziende che si occupano di AI sono consapevoli del problema, e Prince ribadisce che il modello di business del web non può sopravvivere senza attuare cambiamenti.

Sono numerose le cause intentate da creatori di contenuti contro organizzazioni che a vario titolo si occupano di AI, sfruttando dati senza definire ricavi che spetterebbero ai creator, diritti di autore anche forfettari che dovrebbero permettere di proteggere, almeno in parte, le attività editoriali.

