Apple annuncia il MacBook Air M4, il computer piccolo e leggero nell’era dell’Ai

Finalmente anche i MacBook Air passano all’era dell’Intelligenza Artificiale: merito della versione con processore M4 che Apple ha annunciato oggi.

Nulla cambia nel design. I modelli, da 13″ e 15″, mantengono lo stile classico che hanno assunto con il restyling per la versione con processore M2. I nuovi chip però oltre a supportare pienamente e con maggior efficienza l’AI, offrono vantaggi anche in altri ambiti.

L’autonomia non cambia resta al top per un computer di queste dimensioni fino a 18 ore, senza rinunciare al display Liquid Retina e nuove funzionalità, come il supporto per collegare fino a due monitor esterni e un Wi-Fi fino a due volte più veloce rispetto alla generazione precedente.

Lo chassis è realizzato in alluminio ed è ora disponibile nei classici quattro differenti colori: mezzanotte, galassia, argento e il nuovo intrigante celeste.

I nuovi MacBook Air sono dotati di una CPU 10-core, una GPU fino a 10-core partono da 16 GB ma offrono supporto fino a 32GB di memoria unificata. La GPU supporta il mesh shading e il ray tracing con accelerazione hardware, in grado di offrire effetti di luce, riflessi e ombre più precisi, garantendo un uso ottimale anche lato gaming.

Per dare una mano all’elaborazione delle istruzioni di intelligenza Artificiale, il chip M4 include un Neural Engine 16-core più efficiente per il di machine learning on device.

Il modello da 13″, anche per come presentato da Apple, rimane il portatile di riferimento, mentre la versione da 15″ è ottimizzata per chi cerca uno schermo più grande per multitasking e per video e fotografia. Entrambi montano display Liquid Retina, esattamente da 13,6 o 15,3 pollici, con una luminosità di picco di 500 nit e supporto per un miliardo di colori.

Macbook Air con chip M4 supporta Wi-Fi 6E, ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt 4 per collegare gli accessori, e un jack da 3,5 mm per le cuffie.

L’assetto per la comunicazione e il multimedia ora conta sulla videocamera Center Stage da 12MP che sostituisce FaceTime HD a 1080p di modlli precedenti. Presenti tre microfoni in array che migliorano nitidezza della voce nelle chiamate audio e video e supporta l’audio spaziale e il Dolby Atmos, creando scene sonore tridimensionali per musica e film.

Naturalmente, non mancano Magic Keyboard e Touch ID: la prima sempre silenziosa, retroilluminata e con una fila di tasti funzione full size, mentre il Touch ID permette di sbloccare il Mac, accedere a siti web e app, e pagare gli acquisti con Apple Pay con un tocco.

Le macchine partono con archiviazione da 256 GB e possono essere configurate anche con SSD da 512GB, 1 TB e da 2 TB.

Prezzi e disponibilità

Gli ordini sono già disponibili presso i classici rivenditori Apple, mentre le consegne partiranno dal 12 marzo.