Apple elimina MacBook Air M2 e M3 ma riduce il prezzo di M4

La buona notizia è che con l’introduzione di MacBook Air M4, Apple riduce il prezzo di ingresso a 1.249 euro (1.119 euro per il settore Education), quindi 100 euro in meno rispetto ai modelli precedenti con chip M3 proposti a partire da 1.349 euro (1.249€ per il settore Education).

Invece la brutta notizia è che con l’arrivo delle macchine di ultima generazione, spariscono dal listino Apple entrambi i MacBook Air precedenti con chip Apple Silicon M2 e M3, finora le opzioni più economiche per un portatile Apple.

A partire dai prezzi di listino uffciale, i modelli precedenti con M2, sia da 13 pollici che da 15”, erano ultimamente proposti in sconto presso i grandi rivenditori, Amazon incluso. Stesso discorso per i modelli con M3. Anche se Apple li ha rimossi da Apple Store e dal listino, gli utenti che puntano al risparmio più che all’ultima configurazione, per qualche tempo li troveranno ancora disponibili presso i rivenditori. Trattandosi di macchine fine serie è lecito aspettarsi ulteriori sconti, sopratutto dopo il 12 marzo, giorno di arrivo dei nuovi MacBook Air M4.

Oltre al chip Apple Silicon M4 più potente ed efficiente, al prezzo di partenza di 1.249 euro MacBook Air M4 13 pollici offre 16GB di memoria RAM e 256GB di archiviazione SSD. Invece della ormai stagionata videocamera FaceTime HD dei modelli precedenti, tutti i MacBook Air M4 integrano Center Stage da 12MP con qualità sensibilmente superiore e inquadratura automatica del soggetto.

Infine per gli appassionati Apple che desiderano approfittare di un upgrade anche per cambiare colore alla macchina, con i MacBook Air M4 oltre ai precedenti mezzanotte, galassia e argento, che continuano a essere disponibili, si affianca la nuova tinta celeste con sfumatura metallica.

Ricordiamo che in contemporanea Apple ha introdotto anche i Mac Studio con M3 Ultra e M4 Max.