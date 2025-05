Apple difende l’App Store sotto assedio, un baluardo di sicurezza

Apple attaccata su tutti i fronti per le politiche di App Store contrattacca. La risposta al Digital Markets Act europeo, alle indagini americane che l’hanno obbligata ad attivare il pagamenti fuori dai suoi sistemi e al malumore degli sviluppatori costretti a pagare percentuali elevate, arriva con una nota in cui Apple, pur senza menzionare direttamente le critiche, alza l’attenzione sui meriti del suo sistema chiuso.

Un modello chiuso nel mirino

Sotto traccia nel comunicato, carico di numeri e dati, c’è la risposta all’accusa principale dei regolatori: il controllo ferreo, orientato al profitto, sull’ecosistema iOS, fatto di norme stringenti e commissioni elevate, limita la concorrenza. Per questo il Digital Markets Act ha chiesto l’apertura a store e pagamenti alternativi, e per questo negli Stati Uniti un tribunale ha sentenziato che il metodo, in particolare l’impossibilità di pagare fuori da App Store, è illecito.

Apple replica senza citare direttamente questi episodi, esaltando però il valore delle sue barriere, descritte come tutt’altro che una catena al piede, ma piuttosto un baluardo di sicurezza per utenti e sviluppatori.

L’azienda dichiara di aver bloccato, nel solo anno passato, oltre 2 miliardi di dollari in transazioni fraudolente, rifiutato più di 1,9 milioni di app non conformi, fermato 711 milioni di account cliente sospetti e respinto oltre 139.000 iscrizioni di sviluppatori legati a frodi. Un risultato che, lascia intendere, sarebbe stato impossibile con un sistema aperto.

Non mancano riferimenti al fronte delle classifiche: 143 milioni di recensioni false eliminate, più di 7400 app rimosse dai ranking, quasi 9500 app ingannevoli escluse dai risultati di ricerca.

Apple porta all’attenzione anche i rischi esterni contrastati, derivanti dagli store alternativi attivi in Europa. Nel mese scorso, ha impedito 4,6 milioni di tentativi di installare o avviare app distribuite illegalmente fuori dall’App Store o da store approvati, e bloccato oltre 10.000 app illegali provenienti da store non autorizzati.

Una macchina antifrode che lavora su più fronti

Dietro al mondo delle app legali e utili, Apple lascia intendere, si nasconde un universo di sviluppatori malevoli che tentano di pubblicare app ingannevoli, rubare dati personali, inserire funzioni nascoste, clonare titoli popolari. A questi si sommano utenti fraudolenti che creano account fasulli per gonfiare download, manipolare recensioni o utilizzare carte di credito rubate.

Secondo Apple, è grazie a questa stretta vigilanza che tali azioni non danneggiano il sistema, proteggendo utenti e sviluppatori onesti, che altrimenti rischierebbero di soccombere a spam, frodi e concorrenza sleale.

L’azienda quantifica anche l’immenso lavoro svolto: più di 220.000 sviluppatori hanno pubblicato la loro prima app con il supporto del team App Review, e oltre 420.000 app utilizzano tecnologie come StoreKit e Apple Pay per garantire transazioni sicure. Su oltre 7,7 milioni di app sottoposte a revisione, più di 1,9 milioni sono state rifiutate per motivi di sicurezza, privacy o affidabilità. Sono state rimosse anche 37.000 app legate ad attività fraudolente.

Un equilibrio delicato

Dietro ai numeri c’è, come detto, una chiara narrazione: il sistema chiuso non serve solo a difendere i suoi margini, ma un intero ecosistema che ha bisogno di regole per restare stabile e proteggere utenti e business degli sviluppatori. Togliere i paletti significherebbe, secondo Cupertino, aprire la porta a malware, phishing, furti di dati, manipolazioni delle classifiche.

Il messaggio va prima che ai regolatori e alle autorità che spingono per più apertura, alla ricerca del sostegno di chi ha reso grande l’App Store: chi compra le app e chi le sviluppa. Portando a sé sviluppatori e utenti, Apple spera di rafforzare la sua posizione e spezzare l’assedio normativo.