Apple cambierà il design di iPhone ogni generazione da qui al 2027

Non è dato sapere se il piano per cambiare design e hardware a ogni generazione di iPhone da qui al 2027 sia stato programmato da tempo o se invece è una accelerazione di Apple per affrontare tempi difficili e concorrenza agguerrita.

Sta di fatto che dopo anni e anni di ritocchi e interventi limitati, con cambi di design più marcati solitamente ogni due o tre anni, per la prima volta Apple introdurrà importanti cambiamenti sia di design che nell’hardware per ognuna delle prossime tre generazioni.

Si parte con gli iPhone 17 di quest’anno, proseguendo con gli iPhone 18 del 2026 per arrivare ai terminali del 2027 incluso il modello del ventennale.

In realtà questa tabella di marcia è già emersa grazie a diversi indizi apparsi sia nelle anticipazioni che nelle previsioni degli analisti, ma ora il leaker che si firma Digital Chat Station offre un quadro completo e unificato. Si tratta di un percorso graduale che porterà a creare un iPhone con frontale tutto schermo, completamente privo di fori, il monolito di cristallo sognato per anni da Jony Ive.

Si inizia quest’anno con la gamma iPhone 17 Pro in cui il comparto fotografico posteriore abbandonerà lo storico riquadro rialzato in alto a sinistra sul retro, praticamente identico fin dalla generazione iPhone 11 Pro. Nei terminali top in arrivo quest’anno sul retro troveremo le fotocamere ospitate in un elemento rialzato che si sviluppa in orizzontale e che occuperà per intero o quasi la larghezza del dispositivo.

Invece il frontale cambierà nel 2026 con un singolo foro frontale per la fotocamera negli iPhone 18 Pro, mentre gli altri componenti necessari per il funzionamento di Face ID saranno ospitati sotto al display. Finora si riteneva che Apple avrebbe mantenuto effetti grafici e notifiche di Dynamic Island, invece secondo Digital Chat Station sembra che Dynamic Island sparirà dal 2026.

Infine nel 2027 sotto allo schermo saranno posizionati sia i componenti Face ID che la fotocamera frontale per selfie, creando così il primo iPhone con frontale tutto schermo: dovrebbe essere iPhone 19 ma probabilmente il nome sarà diverso perché sarà l’iPhone del ventennale.

Purtroppo la fonte non precisa se i profondi cambiamenti in design e hardware per ogni generazione di iPhone da qui al 2027 saranno applicati solo ai modelli Pro o se invece saranno estesi anche agli altri meno costosi. Finora le novità più succose sono sempre arrivate prima nei Pro e solo dopo nei modelli base.

Ma anche a questo riguardo Apple ha in serbo novità, perché a partire da iPhone 18 nel 2026 i lanci saranno divisi. Prima a settembre 2026 arriveranno i modelli iPhone 18 Pro, Air e forse il primo pieghevole, mentre il modello base economico arriverà nella primavera del 2027.

