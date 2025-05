WhatsApp per iPad è finalmente ufficiale, l’app nativa è su App Store

L’emoji postata dall’account ufficiale di Meta su X — di cui avevamo parlato nel nostro articolo di questa mattina — non era solo un ammiccamento: WhatsApp per iPad è finalmente ufficiale.

Dopo anni di attese, beta chiuse e false partenze, l’app di messaggistica WhatsApp per iPad debutta in versione nativa sull’App Store, portando per la prima volta un’esperienza ottimizzata sui tablet Apple. Il rilascio è avvenuto quasi in sordina: la build per iPad è inclusa nella versione 25.16.81 di WhatsApp, ma le note di rilascio non ne fanno menzione.

Tutte le novità di WhatsApp per iPad

WhatsApp per iPad introduce un’interfaccia pensata per sfruttare al meglio lo schermo più ampio del tablet, con un layout a due colonne (chat a sinistra, conversazione aperta a destra) e il supporto per Split View, Slide Over e Picture in Picture.

Per utilizzarla, basta collegare l’iPad all’account WhatsApp principale tramite la funzione “Dispositivi collegati”, scansionando un codice QR. Una volta associata, WhatsApp su iPad funziona in modo indipendente, anche se l’iPhone non è connesso.

Un’attesa lunghissima per WhatsApp su iPad

Questo rilascio chiude un capitolo lungo e accidentato. Gli utenti Apple chiedevano da anni WhatsApp per iPad, stanchi di workaround e versioni web.

Una beta era stata distribuita su TestFlight due anni fa, ma l’accesso era rimasto riservato a pochi. Fino a stamattina, l’unico segnale concreto di qualcosa di imminente era stata quell’emoji, che aveva riacceso le speranze.

Meta cambia rotta con WhatsApp per iPad

Il debutto di WhatsApp per iPad segna anche un cambio di passo nella strategia di Meta. Finora l’azienda aveva mostrato scarso interesse per i tablet Apple: Facebook ha un’app nativa, ma Instagram non è mai andata oltre la versione iPhone ingrandita, e Threads è ancora limitata all’iPhone.

Meta ha sempre giustificato queste assenze parlando di sfide tecniche come la sincronizzazione multi-dispositivo e la sicurezza. Ora però qualcosa si muove, e indiscrezioni parlano di un possibile arrivo anche di Instagram su iPad.

WhatsApp per iPad, un debutto storico

Con WhatsApp per iPad, Meta risponde finalmente a una delle richieste più insistenti della sua community. L’iPad, a lungo ignorato, entra nei radar delle app più popolari e apre forse la porta a una nuova strategia. Per ora, gli utenti possono finalmente scaricare WhatsApp su iPad e godersi un’esperienza su misura, attesa da troppo tempo.