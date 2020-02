Apple assume ex veterano di Warner per potenziare musica e streaming

Jeff Bronikowski, veterano di Warner Music Group, ha dichiarato di essere entrato a far parte del team Apple come responsabile globale delle iniziative strategiche musicali. L’annuncio è stato ufficializzato nelle scorse ore.

Lo riporta anche la redazione di Reuters, secondo cui Bronikowski, che lunedì ha condiviso le notizie in un post su LinkedIn, ma ha poi rifiutato di commentare le richieste di informazioni sul ruolo che andrà a svolgere all’interno della multinazionale di Cupertino. Anche Apple, dal canto suo, ha rifiutato di commentare la notizia.

Ad ogni modo, è facile comprendere la mossa di Apple, che in questo modo sta cercando di rafforzare i suoi servizi, incrementando gli abbonamenti ad Apple Music, che si trova al momento a battagliare con il suo principale rivale Spotify.

La guerra dei numeri, al momento, sembrerebbe dare ragione al rivale di Cupertino: Apple al momento conta oltre 60 milioni di abbonati al servizio musicale, contro i 124 milioni di Spotify.

Secondo un ultimo rapporto pubblicato alla fine dello scorso anno, Spotify è l’applicazione più utilizzata per ascoltare podcast in alcune regioni, scalzando così Apple dal gradino più alto del podio. Il rapporto menzionava che, motivo del sorpasso, potrebbe essere il fatto che Apple non abbia annunciato alcuna nuova funzionalità significativa per il suo servizio negli ultimi mesi, mentre Spotify ha fatto grandi passi in questo settore.