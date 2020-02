Si chiamerà ENYAQ il primo SUV elettrico Skoda

Skoda ENYAQ: si chiamerà così il primo SUV di serie interamente elettrico basato sulla piattaforma modulare elettrificata (MEB) del Gruppo Volkswagen. Il nome combina insieme la lettera “E” dell’elettromobilità con la lettera “Q” finale che caratterizza i nomi dei SUV del Brand.

Il produttore spiega che il nome ENYAQ deriva dal termine irlandese “enya”, che significa “fonte di vita”. Questa parola deriva dal gaelico irlandese “Eithne”, che può essere tradotto con i concetti di “essenza”, “spirito” o “principio”, accezioni che nelle intenzioni del brand dovrebbero conferire altrettante sfumature di significato al nome del nuovo SUV, l’inizio di una nuova era per il Brand boemo, quella dell’elettromobilità.

Qui sotto gli altri SUV Skoda attualmente in commercio: Kamiq, Karoq e Kodiaq.

ŠKODA ENYAQ sarà il primo degli oltre 10 modelli elettrificati che verranno lanciati sotto il sub-brand di ŠKODA iV entro la fine del 2022.

Per il 2025 il marchio boemo prevede che il 25% delle vendite saranno rappresentate da veicoli e modelli interamente elettrici o plug-in hybrid. L’azienda programma di investire due miliardi di euro entro il 2021 nello sviluppo di modelli elettrici e di un ecosistema interconnesso per soluzioni di mobilità moderna ed ecocompatibile. l primo dettaglio mostra il lettering “ENYAQ” presente sul posteriore del SUV, secondo modello elettrico del Brand, dopo ŠKODA CITIGOe iV.

Skoda nel 2019, ha consegnato più di 1,24 milioni di vetture in tutto il mondo. Dal 1991 è parte del Gruppo Volkswagen; oltre alle automobili in collaborazione con il Gruppo, sviluppa e produce anche motori, trasmissioni e componenti; dispone di tre stabilimenti in Repubblica Ceca (Mladá Boleslav, Kvasiny e Vrchlabí); grazie alle partnership del Gruppo Volkswagen, produce vetture in Cina, Russia, Slovacchia, Algeria e India. In Ucraina e Kazakistan produce con il contributo di partner locali; conta su più di 42.000 dipendenti nel mondo ed è presente in più di 100 mercati.

