Huawei SoundStone, l’altoparlante senza fili ultra-tascabile a un prezzo mai visto

Se desiderate mettetevi in tasca, letteralmente, un altoparlante Bluetooth di qualità, piccolo e compatto, per amplificare la musica senza fili da smartphone e tablet, approfittate del prezzo di soli 19 euro per acquistare lo speaker Huawei SoundStone direttamente su Amazon.

La batteria incorporata, ai polimero di litio (LiPo), è da 700 mAh e promette fino a 8,5 ore di riproduzione continuata con una sola carica, che avviene collegando il cavetto nella rispettiva presa microUSB. E’ certificato IPX5, quindi resiste anche ad un improvviso scroscio di pioggia e non lo spaventano neppure sabbia o polvere, potendo così essere usato senza pensieri a bordo piscina oppure in spiaggia.

Huawei SoundStone, nome in codice CM51, si connette ai dispositivi tramite Bluetooth 4.1 e grazie alla sua potenza pari a 3.5 W può amplificare la musica di smartphone, tablet e computer (per dire) senza dover collegare alcun cavo.

Grazie al driver magnetico al neodimio (NdFeB), al diaframma ad elevata sensibilità, alla distorsione armonica inferiore all’1% e alla completa possibilità di personalizzare le frequenze, è in grado di offrire un suono al contempo potente e avvolgente, con medi definiti, alti naturali e bassi profondi.

Sfruttando la tecnologia di soppressione del rumore cVc 6.0 combinata al microfono incorporato ad alta sensibilità è possibile utilizzarlo per effettuare chiamate in vivavoce, molto comodo ad esempio in auto, in ufficio e in sala riunioni.

Huawei SoundStone pesa 190 grammi, è grande all’incirca 10 x 10 centimetri ed è spesso poco più di 4 centimetri. Il suo design ergonomico con pulsanti integrati è ispirato ai ciottoli: il rivestimento è realizzato in tessuto intrecciato ed è dotato di un pratico cordone per permettere di trasportarlo – o appenderlo ad uno zaino – in totale sicurezza.

Se siete interessati all’acquisto correte subito su Amazon: al momento è in vendita a soli 19 euro.