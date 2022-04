Apple, attesi risultati record per il secondo trimestre 2022

Questa sera, giovedì 28 aprile Apple presenterà i risultati del suo secondo trimestre fiscale 2022 e, anche se la multinazionale non ha fornito previsioni come avviene da quando è iniziata la pandemia, gli analisti di Wall Street prevedono un altro record storico per Cupertino. Ricordiamo che per Apple il secondo trimestre fiscale 2022 corrisponde ai primi tre mesi di calendario di quest’anno, quindi per vendite e fatturato che vanno da gennaio a marzo.

Difficilmente dai numeri si potranno rilevare gli apporti dovuti agli ultimi prodotti introdotti, quindi Mac Studio, Studio Display, iPhone 13 in tinta verde e anche iPhone SE 2022, questo perché le vendite riguardano solo parte del trimestre in esame e anche perché le spedizioni, soprattutto dei Mac, arrivano agli utenti con lunghi tempi di attesa che arrivano fino a maggio.

L’impatto completo si avrà solo a giugno o anche oltre, ma è probabile che Tim Cook o Luca Maestri forniscano ulteriori dettagli e commenti al riguardo nella conferenza sui risultati che si svolgerà verso le ore 23 in Italia.

Le previsioni degli analisti di Wall Street si basano su stime di vendita sostenute per iPhone, in particolare per i modelli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, oltre che dei Mac, come riepiloga Philip Elmer-DeWitt. La maggior parte prevede una crescita anche negli indossabili, mentre in generale si prevede un rallentamento degli iPad e per alcuni anche di Apple Watch. Anche negli scenari peggiori previsti il rallentamento di Apple Watch e iPad è più che compensato dalle buone vendite di iPhone e Mac.

Per tutte le ragioni fin qui riassunte, si prevede che Apple nei risultati presenterà un fatturato complessivo di 94 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2022 (sono stati 89,58 nel secondo trimestre 2021), somma che se sarà raggiunta rappresenterà un nuovo record storico per Apple in questo periodo dell’anno.

I principali analisti sono anche convinti che la multinazionale di Cupertino sosterrà il valore delle proprie azioni annunciando un nuovo acquisto di azioni Apple per un totale previsto fino a 80-90 miliardi di dollari, una mossa per contrastare volatilità e ribassi che stanno colpendo anche le società di tecnologia per le incertezze dovute al Covid in Cina e alla guerra tra Russia e Ucraina.

Apple presenterà i risultati finanziari del secondo trimestre fiscale questa sera, giovedì 28 aprile, verso le ore 23 in Italia: macitynet seguirà la presentazione e pubblicherà articoli e approfondimenti. Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.