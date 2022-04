Sennheiser Sport True Wireless piegano il rumore

Gli ultimi auricolari senza fili Sennheiser Sport True Wireless promettono riproduzione audio di alta qualità, come da tradizione dello storico marchio, unita a una gestione avanzata della tecnologia di cancellazione del rumore. Grazie alle impostazioni di equalizzazione, in abbinamento a una serie di adattatori e alette inclusi, l’utente può regolare di fino la quantità di rumore esterno che arriva alle orecchie. In questo modo è possibile ridurlo al minimo per mediatore o allenarsi in palestra, oppure lasciare passare i rumori esterni quando si corre o ci si allena all’aperto.

Per assicurare una riproduzione audio di qualità superiore, con bassi pieni, viene impiegato un trasduttore Sennheiser TrueResponse, un singolo driver dinamico da 7mm progettato in Germania. Il costruttore assicura chiarezza del suono senza distorsione, anche ad alto volume. La caratteristica saliente di Sennheiser Sport True Wireless è Adaptable Acoustic per il controllo totale della modalità di ascolto oltre che per la regolazione del rumore.

Se si preferisce evitare l’effetto distraente e ovattante derivante dal rumore dei propri passi o del proprio respiro mentre ci si allena, sono consigliati gli adattatori Open Ear in quanto lavorano con un’apposita Aware EQ Setting per ridurre notevolmente il disagio di sentire il rumore del corpo e far entrare un po’ di rumore esterno per una maggiore consapevolezza della situazione. Soluzione ideale quando, ad esempio, si corre all’aperto e si preferisce rimanere attenti all’ambiente circostante.

Quando, invece, si preferisce un’esperienza più concentrata e senza distrazioni, è possibile scegliere gli adattatori Close Ear, progettati per escludere il rumore di fondo e l’impostazione Focus EQ. Opzione consigliata quando ci si trova in palestre rumorose o c’è la necessità di ascoltare chiaramente le istruzioni durante gli allenamenti online o, semplicemente, se si preferisce godere di un ottimo audio senza disturbare gli altri.

Oltre al design ergonomico, la vestibilità comoda e sicura è assicurata anche dalla scelta di adattatori in tre dimensioni e quattro diverse alette per l’orecchio in modo che rimangano sempre al loro posto anche in caso di allenamenti intensi. Sono certificati IP54, quindi possono resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua, senza temere sudore, corse sotto la pioggia o anche gli allenamenti sulla spiaggia.

L’autonomia dichiarata è di ben 9 ore, più altre 18 ore tramite la custodia di ricarica e trasporto, per un totale di ben 27 ore complessive. I controlli per musica, chiamate e assistenti vocali sono tramite sensori touch. Sono un dispositivo Bluetooth 5.2 con supporto per i codec audio AAC, aptX e SBC. Sono proposti al prezzo di listino di 129,90 euro: nel monento in cui scriviamo non sembrano ancora disponibili nello negozio ufficiale su Amazon di Sennheiser.

Le cuffie per ufficio EPOS Adapt 260 recensite da macitynet impiegano tecnologia audio Sennheiser. All’inizio di aprile sono stati presentati Sennheiser IE 600, auricolari super resistenti per audiofili.