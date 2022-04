Spedizioni Mac in crescita dell’8%, crollano quelle dei PC

Le spedizioni Mac sono cresciute dell’8% nel primo trimestre del 2022, mentre i primi due marchi di PC hanno visto le proprie spedizioni subire cali vertiginosi.

Un nuovo rapporto afferma che una combinazione di quattro fattori ha visto il mercato globale dei PC diminuire del 4,3%, mentre Apple ha goduto di gran lunga della maggiore crescita.

Secondo Counterpoint Research il primo dei quattro fattori che ha delineato questo mercato è l’inflazione globale, che sta riducendo il potere di spesa sia dei consumatori, che delle imprese. In secondo luogo, l’invasione dell’Ucraina ha creato molta incertezza e preoccupazione per il futuro sociale, politico ed economico. In terzo luogo, la continua carenza di componenti e le sfide logistiche, specialmente con il trasporto marittimo oceanico. Infine, i blocchi COVID-19 in Cina hanno ulteriormente ridotto l’offerta.

La forte domanda di Mac alimentati M1 di Apple significa che l’azienda è riuscita a invertire la tendenza. In particolare, il successo è dovuto principalmente alla serie di MacBook M1, con una crescita delle spedizioni dell’8% su base annua nel primo trimestre 2022.

Dell è stato l’unico altro marchio in crescita, anche se solo di un punto percentuale. Lenovo, leader di mercato, ha visto le sue spedizioni in discesa del 10%, mentre HP al secondo posto è scesa del 16%. Asus ha visto una crescita all’inizio dell’anno, ma il calo delle vendite di Chromebook ha portato ad un calo dell’1%.

Le stime di Counterpoint seguono quelle di IDC all’inizio del mese. Come al solito, le due aziende dipingono immagini un po’ diverse, ma entrambe concordano sulla crescita di Apple e Dell, mentre il mercato nel suo complesso è in calo di circa il 5%.

Tra gli ultimi successi hardware di Apple, ricordiamo, il suo primo desktop con il chip M1, l’iMac da 24 pollici, così come MacBook Air M1, MacBook Pro e Mac mini, tutti con processore M1. Più di recente, invece, Apple ha lanciato un MacBook Pro ridisegnato, in versioni da 14 e 16 pollici, mentre l’ultimo nato è il nuovissimo Mac Studio.

